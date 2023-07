Gabon: L'activiste Dangher en bon samaritain dans le quartier de son enfance

Christian Alex Nkombengnondo "Dangher", est de ceux qui soutiennent qu'« être humain, c'est se soucier les uns les autres. Etre civilisé, c'est travailler ensemble en vue de créer une vie meilleure ». A Louis, un quartier du 1er arrondissement de la commune de Libreville qui l'a vu naître et où il a passé sa petite enfance, il ne manque de poser des actes et d'aider les jeunes en difficulté, surtout, certaines familles économiquement faibles pour scolariser leurs enfants.

Il se définit comme un activiste conciliant, celui qui, loin de critiquer, pose des actes au bénéfice du plus grand nombre. Christian Alex Nkombengnondo "Dangher", vit aux Etats-Unis depuis plus de 30 ans déjà. Il reste attaché à son quartier où il est né, à son pays le Gabon, la terre de ses ancêtres. Comme quoi, "loin des yeux, près du coeur". Il dit être de ceux-là qui estiment que : "nous sommes les uns, grâce aux autres. Il faut savoir faire preuve de solidarité, dessiner le sourire sur les visages de ceux qui en ont besoin" insiste t-il.

Dans cette partie du quartier Louis, non loin de Batterie 4, appelée "Chabba", difficile d'accès, Christian Alex Nkombengnondo alias "Dangher" a fait construire deux passerelles pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Aussi, a t-il fait curer des caniveaux permettant de discipliner les eaux pour éviter les inondations en saison pluvieuse. " C'est ma nature, celle de faire du bien autour de moi. J'ai grandi avec beaucoup d'amour. Cet amour, je le matérialise en aidant les jeunes à se scolariser, en aidant certaines familles et en posant des actes qui profitent au plus grand nombre. Pour moi, je reste convaincu qu'il y a du plaisir à donner qu'à recevoir" fait-il savoir.

%

"Je ne suis candidat à aucune élection du 26 août 2023 au Gabon".

Il dit n'être candidat à rien, ni à la présidentielle, ni aux législatives, moins encore aux locales. Il pose les actions pour dessiner le sourire sur les visages de ces populations qui ne demandent pas de décrocher les étoiles. Il connait presque chaque famille de cette partie du quartier Louis. "Je suis né ici. J'ai grandi ici. J'ai toujours été auprès de ces familles qui m'ont vu naître et grandir. Elles m'ont donné de leur amour. Même si je vis très loin d'ici (Etats-Unis), je n'oublie pas d'où je viens. C'est à moi de leur rendre cet amour que j'ai bénéficié d'eux. " confesse t-il.

"C'est notre bon samaritain".

Les occupants de cette partie du quartier Louis appelée "Chabba" ne tarissent pas d'éloges pour leur fils, frère Dangher. Grâce à lui, disent-ils, le quartier change petit à petit de visage. De la construction des passerelles pour permettre les habitants de circuler librement, au curage des rigoles pour permettre l'écoulement des eaux et éviter les inondations et bien d'autres services, "le fils prodige du quartier" en a fait selon de nombreux témoignages. "C'est notre bienfaiteur. Les actes qu'il pose sont de nature à profiter à tous les habitants du quartier. Les passerelles, les caniveaux qu'il a fait curer et bientôt, cette partie du quartier sera electrifiée. C'est notre bon samaritain. C'est la raison pour laquelle, il a toutes nos bénédictions. Il aide les élèves à poursuivre leurs études. Quoi de plus beau .Il a bon coeur" témoignent maman Sonia et maman Vivie.

Dangher, fils du quartier dit avoir beaucoup à donner encore à ce quartier. Aussi, appelle t-il les bonnes volontés à donner un coup de pouce à ce quartier, comme bien d'autres à Libreville et dans le pays. Il appelle à la solidarité, au partage, à l'entraide, au dialogue, qui pour lui, participent au vivre-ensemble.