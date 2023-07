Congo-Kinshasa: Hôtel de Ville de Kinshasa - Non à la marche de l'Ecidé... oui au meeting !

L'Ecidé (Engagement pour la Citoyenneté et le Développement), le parti de Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle de décembre 2018, avait saisi le 21 juillet le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila, de sa volonté d'organiser, le samedi 29 juillet 2023, une marche de protestation contre le fichier électoral de la Ceni (Commission Electorale Nationale Indépendante), jugé non transparent, suivie d'un meeting populaire le même samedi au terrain Boudha, au quartier 1, dans la commune de N'Djili. La double réponse de l'Hôtel de Ville est tombée hier mercredi 26 juillet, au terme d'une séance de travail qui a réuni, dans son cabinet de travail, l'autorité urbaine et une délégation de l'Ecidé conduite par son Secrétaire général.

En clair, le gouverneur Ngobila a dit non à la marche de l'Ecidé programmée pour ce samedi 29 juillet, au motif que l'itinéraire choisi, à savoir de Masina 3, sur le boulevard Lumumba, jusqu'au terrain Boudha, est de nature à perturber les mouvements des officiels et du public intéressés par les manifestations des 9èmes Jeux de la Francophonie, pour lesquelles le Chef de l'Etat a donné comme mot d'ordre au gouvernement « zéro incident ». Or, de tradition, les

marches de l'Opposition en général et de l'Ecidé en particulier ont toujours été émaillées d'incidents. Par conséquent, le staff de l'Ecidé est appelé à reprogrammer sa marche à une date ultérieure, après les IXèmes Jeux de la Francophonie, dont la clôture interviendra le dimanche 06 août 2023.

Oui au meeting

S'agissant du meeting de l'Ecidé, l'Hôtel de Ville de Kinshasa a marqué son accord quant à sa tenue à la date du samedi 29 juillet. Celui-ci est maintenu au terrain «Boudha», au quartier 1 (première entrée de la commune de N'Djili). Selon le gouverneur Ngobila, la Place Sainte Thérèse est réservée, jusqu'à nouvel ordre à la « Fan Zone Francophone». Les cadres et militants de l'Ecidé sont invités au respect strict de cette activité récréative inscrite dans le cadre des IXèmes Jeux de la Francophonie.

Signalons que le nouveau commandant de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Mbula Kimbalimbali, était associé à la rencontre.