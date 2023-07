Angola: Ismael Mateus honoré dans l'émission 'Noites de poesia'

Luanda — L'écrivain angolais Ismael Mateus a été honoré, mercredi, à Luanda, dans le programme culturel télévisé "Noites de poesia", pour ses réalisations dans la littérature angolaise, une initiative de la Fondation Art et Culture.

L'hommage a compté sur participation des musiciens Jovaldo Falne IV et Kabuísa Bandeira, des poètes Ernesto Monteiro, Télvia da Silva, Francisco Vidal, Miura Mukeny, Lourdes nzumba, Herculano Numa, Joparte, Delmira Dinis, Fernanda Ngonga et Alexandra Simão et du groupe théâtral « jovens da Mulemba ».

S'adressant à la presse, Ismael Mateus a dit que l'hommage est « merveilleux », car il est habitué à être appelé à être invité pour des opinions en tant que journaliste et analyste, mais son côté écrivain est souvent sacrifié, puisqu'il n'a jamais été sollicité à parler de ses livres, restant avec le sentiment que personne ne lit ses écrits.

Il a souligné qu'il est rempli de fierté et d'honneur, de voir des gens lire et réciter ses poèmes, remerciant l'initiative de la Fondation Art et Culture.

L'écrivain a avoué qu'il préfère écrire au public sur un roman, cependant, il est heureux de voir ses poèmes récités.

Il a souligné qu'il travaillerait davantage pour qu'il devienne plus connu comme écrivain, donner des entretiens sur ses oeuvres, avoir des occasions de discuter des livres avec ses lecteurs afin d'être plus connu aussi comme homme de la littérature.

%

Pour sa part, le directeur social de la Fondation, Xavier Narciso, a indiqué que le tribut s'inscrivait dans le cadre de l'objectif de l'institution qui est la promotion et la diffusion de l'art et de la culture nationale, qu'elle réalise depuis sept ans honorant les faiseurs d'art.

Il a souligné qu'Ismael Mateus avait été choisi pour être une figure qui a une pertinence dans la littérature du pays et mérite d'être honoré dans l'espace "Noites de poesias".

"Ismael Matthieu écrit depuis quatre décennies et est un écrivain qui a vraiment une certaine pertinence que nous pouvons rendre un hommage dans le projet qui a déjà honoré environ 40 écrivains", a-t-il assuré.

En fin de compte, il a été remis à l'honoré de la soirée son propre portrait.

Ismael Mateus est né à Luanda le 6 juillet 1963. Journaliste depuis 1981, il publie des textes d'opinion depuis 1985, d'abord à la Radio Nationale de l'Angola, sous les titres génériques "Dia a Dia na Cidade" et "Bué de Bocas", puis à la radio LAC.