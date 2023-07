Congo-Kinshasa: Lancement du Programme de Prévention de la Malaria et de la Cécité desrivières par Fortescue en République Démocratique du Congo

Fortescue lance aujourd'hui une nouvelle initiative qui a pour but de lutter contre le paludisme et la cécité des rivières dans la région d'Inga, en République Démocratique du Congo.

Capitalisant sur plus de deux années de travail au sein des communautés dans cette région, Fortescue lance un programme qui mettra en oeuvre des mesures de lutte contre le paludisme et la cécité des rivières, renforçant efficacement les réponses de santé publique existantes, tout en assurant la pérennité du programme par les communautés. Le programme sera mis en oeuvre par Fortescue, en étroite collaboration avec les autorités de la République Démocratique du Congo.

Pendant cet événement de lancement, Fortescue a eu le plaisir d'être accompagné par l'ambassadeur de l'Espagne, des représentants diplomatiques de la France, de la Belgique, de l'Allemagne et de l'Afrique du Sud, ainsi que par des fonctionnaires du ministère de la Santé Publique et de l'Agence Congolaise de l'Environnement.

Les actions principales ce cette nouvelle phase du programme sont les

suivantes :

· La pulvérisation intérieure et extérieure ainsi que le «larvicide» tous les trois mois dans la région d'Inga.

· Une campagne de pulvérisation sous la supervision des acteurs de la santé publique afin de réduire les concentrations de populations de «mouches noires» nuisibles.

%

· Un programme de formation pour entrainer et certifier les membres des communautés locales sur l'application des mesures de contrôle des vecteurs en permanence, sous la supervision de spécialistes de la santé.

Notre objectif est d'apporter une contribution significative à la réduction de la cécité des rivières et de la prévalence du paludisme à Inga et dans les villages avoisinants dans un rayon de trente

kilomètres. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, la lutte antivectorielle est importante pour la prévention des maladies tropicales. Elle complète les interventions de santé publique existantes en déployant des outils de lutte efficaces tels que les moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée, les pulvérisations intra domiciliaires à effet rémanent, les pulvérisations spatiales et la gestion de l'environnement pour des vecteurs cibles spécifiques. Dans le cadre de ce plan, nous nous employons à faire en sorte que les marchés émergents soient en mesure de tirer parti des avantages de l'économie verte de manière à améliorer les résultats sociaux et économiques au niveau local.

La République Démocratique du Congo est en bonne position pour profiter des opportunités économiques offertes par son potentiel en énergie renouvelable et industries vertes. Cependant des normes de haut niveau et des bénéfices pour les communautés doivent être au coeur de cette transition durable. En soutenant et en responsabilisant les communautés, Fortescue compte développer le Projet des Industries Vertes en RDC pour en faire l'une des plus grandes sources d'énergie renouvelable au monde, qui comprendra le site hydroélectrique d'Inga.

A travers les consultations et une collaboration étroite avec les communautés, Fortescue continuera à travailler avec la République Démocratique du Congo pour développer son important potentiel en matière d'énergie renouvelable et industries vertes, ce qui permettra d'améliorer l'accès à l'électrification et d'augmenter la croissance économique.

Déclaration à attribuer à Danny Alarie, Directeur Pays

«Fortescue a vingt ans d'expérience dans le développement de projets à grande échelle, ce qui profite aujourd'hui aux communautés.

«L'annonce d'aujourd'hui montre les avantages de cette approche et

témoigne de notre engagement sans faille à faire en sorte que les énergies renouvelables et industries vertes soient avant tout le moteur de résultats positifs pour le développement et support des communautés du pays, et en Afrique».