Angola: Le Président angolais félicite Cuba pour le 70e anniversaire de l'assaut de la caserne Moncada

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a félicité le Gouvernement et le Peuple de Cuba pour la célébration, ce mercredi, du soixante-dixième anniversaire de l'attaque de la caserne Moncada.

Dans un message adressé au Président Miguel Díaz-Canel, le Chef de l'État angolais souligne l'effort et la résilience du peuple cubain qui, malgré diverses vicissitudes, reste ferme et cohérent dans la lutte pour défendre la souveraineté, la liberté et la justice, espérant pour un avenir prospère.

Dans la missive, João Lourenço met aussi en relief le chemin parcouru par l'Angola et Cuba au cours des dernières décennies, avec des réalisations qui honorent les hommes et les femmes qui ont lutté ensemble pour la préservation de la liberté, de l'indépendance et de la souveraineté des nations respectives.

Cuba est un partenaire stratégique de l'Angola depuis l'indépendance en 1975.

Les forces cubaines ont soutenu l'Angola dans ses moments les plus difficiles, lorsque le pays faisait face à une guerre contre le régime raciste sud-africain.

Cuba a formé de nombreux cadres angolais et aspire à une plus grande implication dans la coopération économique avec l'Angola.

Le premier accord de coopération entre l'Angola et Cuba remonte à février 1976 et couvrait les secteurs de la santé et de l'éducation.

Félicitations au peuple libérien

Le Président de la République a également adressé le même un message de félicitations au peuple et au Gouvernement du Libéria, qui célèbre 176 ans d'indépendance.

Le message a été envoyé au Président George Weah, à qui João Lourenço a exprimé sa conviction que le renforcement des relations d'amitié et de coopération existantes pourrait être une plate-forme solide pour des actions communes en faveur du progrès et du développement des deux nations.

L'Angola et le Libéria ont signé, en 2011, un accord général de coopération et un mémorandum de consultations politiques.

Ces documents ont marqué une nouvelle étape dans la coopération bilatérale.