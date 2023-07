Gabon: Les avancées majeures enregistrées dans la gestion du conflit homme-Faune

Libreville, le 25 juillet 2023 - Dans le cadre du programme d'installation des clôtures électriques mobiles au Gabon, le ministère des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement chargé du Plan Climat et du Plan d'Affectation des terres, à travers la Direction générale de la faune et des aires protégées (DGFAP) et l'Agence Nationale des parcs nationaux (ANPN), et l'ONG Space for Giants (SFG), a organisé une conférence de presse, à l'auditorium.

Cette conférence de presse a vu la participation active de la Directrice Générale Adjointe de la Faune et des Aires Protégées (DGAFAP), Mme Michelle Ngwapaza, du Directeur de la gestion de la faune et de la chasse auprès de la (DGFAP), M. Serge Mibambani, de la Chef de service du Conflit Homme éléphant (CHE) auprès de l'Agence nationale des parcs nationaux (ANPN), Dr Léa Larissa Moukagni, et du Directeur national de SFG, M. Éric Chehoski.

Il s'agissait essentiellement pour les parties prenantes de faire le point sur les avancées majeures enregistrées dans la gestion du conflit CHE, particulièrement celles portant sur l'installation à l'échelle nationale des clôtures électriques mobiles et à hautes spécifications, et qui permettent d'éloigner les éléphants des plantations grâce à une forte décharge électrique.

Avec près de 2400 bénéficiaires, elles nécessitent un suivi attentif et un déploiement d'agents sur le terrain pour sensibiliser et veiller à leur efficacité. Par ailleurs, les outils mis en place afin d'améliorer la centralisation des données des plaintes liées aux dévastations (application CHF Gabon) et les perspectives en matière d'installation des clôtures électriques ont également été déclinés.

Les intervenants ont chacun expliqué leurs rôles dans la mise en oeuvre de l'atténuation du CHE à travers les installations des clôtures électriques, les critères d'obtention de ses dernières et leurs entretiens, ainsi que l'accompagnement des personnes victimes des dévastations. "Les clôtures électriques mobiles ont prouvé leur efficacité avec un taux de plus de 90 %. Afin qu'elles soient efficaces pour repousser les éléphants, nous sollicitons l'implication des populations locales pour l'entretien et le suivi de ce dispositif", a confié le Directeur national de SFG, M. Eric Chehoski.

Depuis mars 2022, et suite à la signature du protocole d'accord-cadre portant sur la gestion du CHE au Gabon, SFG accompagne le ministère des Eaux et Forêts et l'Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) dans le programme d'installation gratuit des clôtures électriques. De mars 2022 à ce jour, 277 clôtures électriques mobiles et une vingtaine de clôtures électriques à hautes spécifications ou dites communautaires ont été déployées dans les différents départements du territoire national. SFG prévoit d'installer 500 clôtures électriques mobiles avant la fin de l'année 2023.

