Congo-Kinshasa: CENI - Plus de 20 mille candidatures enregistrées aux législatives nationales

La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a enregistré plus de 20 mille candidatures aux législatives nationales. Cette annonce a été faite par le numéro un de cet organe, Denis Kadima Kazadi, lors de son passage à Radio Okapi, quelques jours après la fin des opérations de dépôt et traitement des dossiers de candidatures pour l'élection des députés nationaux dans les 168 Bureaux de Réception et de Traitement des candidatures (BRTC).

Le Président de la CENI, Denis Kadima, a salué cet engouement au regard des nombres des candidatures. «En 2018, il y avait 15 mille candidats. Aujourd'hui, nous en avons 20 mille. Il y a eu un grand engouement, contrairement à ce qui se raconte. Au début, il n'y avait pas d'engouement parce que comme lors de l'enrôlement des électeurs, les Congolais attendent souvent la dernière minute», a déclaré Kadima.

A en croire Kadima, l'on est bien parti pour assister à des élections les plus compétitives. «Nous avons en moyenne 40 candidats par circonscription. Nous n'avons jamais atteint ce chiffre dans ce pays. Pour moi, c'est un processus inclusif. C'est inédit. La participation est massive», s'est-il exprimé.

La liste définitive de candidats députés nationaux sera publiée le 10 septembre par la Cour constitutionnelle. Les élections générales sont prévues en décembre prochain.

A noter que des opérations de dépôt et traitement des dossiers de candidatures pour l'élection des députés nationaux dans les 168 Bureaux de Réception et de Traitement des candidatures (BRTC) à travers le territoire national ont été clôturées dimanche 23 juillet dernier. La Centrale Electorale profite de l'occasion pour rappeler aux parties prenantes concernées que la convocation de l'électorat pour les députés provinciaux et les conseillers communaux est prévue pour le 02 août 2023. Elle sera suivie par l'ouverture des BRTC du 03 au 22 août 2023. La CENI prie ainsi les candidats indépendants, les partis et regroupements politiques intéressés par ces scrutins de se préparer en conséquence.

