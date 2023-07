Angola: L'instruction de l'OGE 2024 prévoit la suppression du renouvellement des flottes protocolaires

Luanda — La proposition d'élaboration de l'instruction du Budget Général de l'État (OGE, sigle en portugais) pour 2024 prévoit l'élimination du renouvellement des flottes protocolaires de l'État, ainsi que l'acquisition ou la location de propriétés à des fins résidentielles en Angola ou à l'étranger, dans le cadre de la réduction des coûts.

La mesure a été avancée mercredi par la ministre des Finances, Vera Daves, qui n'a pas donné plus de détails à ce sujet.

Vera Daves s'adressait à la presse à l'issue de la réunion du Conseil des ministres, qui s'est déroulée sous la direction du Président de la République, João Lourenço.

Entre autres mesures prévues, il est recommandé aux organismes publics de garantir ou d'acquérir des biens et services locaux, interdisant ainsi l'importation de biens clairement disponibles sur le marché national, dans le cadre des mesures de relance de l'économie.

"Les organismes publics et les entreprises publiques doivent être les premiers à montrer l'exemple en ce qui concerne l'acquisition de biens et services produits localement", a lancé la ministre des Finances.

Les propositions, selon Vera Daves, sont conformes à ce qui est proposé, malgré quelques modifications des consignes de 2023.

Parmi les autres nouveautés prévues, il y a des changements dans l'établissement des principes et des règles observés dans le processus d'élaboration d'un cadre de dépenses à moyen terme, ce qui est une nouveauté dans les instructions.

"Nous regardons les dépenses dans une logique annuelle et nous voulons commencer à regarder une logique pluriannuelle pour nous organiser aussi financièrement en mobilisant les revenus nécessaires pour financer ces dépenses qui sont identifiées et établies dans une logique pluriannuelle", a-t-elle avancé.

Priorité aux projets inachevés

Une autre nouveauté, a-t-elle ajouté, est liée à la priorisation des mesures d'exécution budgétaire.

Selon la responsable des finances, dans les éditions précédentes, de légères références ont été faites, mais cette fois, une référence plus ferme est envisagée, qui donne la priorité à l'achèvement des projets commencés les années précédentes.

"Ce que nous avons remarqué, c'est la tendance à démarrer continuellement de nouveaux projets, laissant derrière des projets qui ont été lancés et qui durent dans le temps sans que les travaux soient conclus ou terminés", a-t-elle admis.

Pour ces cas, Vera Daves dit qu'il y a cette indication expresse de travail de prioriser l'exécution et l'achèvement des projets qui ont déjà commencé, ce qui nécessitera la mobilisation de ressources financières.

Toujours sur la base des instructions prévues dans l'OGE 2024, il est également prévu la recommandation de projets et d'initiatives qui contribuent à la sécurité alimentaire, dans le cadre de l'agenda global de diversification économique.

Avec cela, l'Exécutif veut donner une "accentuation" très particulière à la sécurité alimentaire et garantir la mobilisation en termes d'identification des ressources et d'énergie dans des projets qui apportent l'autosuffisance alimentaire en Angola, avec un impact positif pour les citoyens.

Le document, qui sera soumis à l'Assemblée nationale, établit également le principe du transfert de la gestion et de l'exécution des projets de petite et moyenne envergure aux gouvernorats provinciaux et aux administrations municipales.

"Il y a un ensemble de projets qui sont alloués aux organes de l'administration centrale de l'Etat dont nous comprenons qu'il est plus logique d'être alloués aux organes locaux pour concentrer plus d'énergie et faire en sorte que ces projets soient réalisés", a-t-elle observé.

Lors de la session de mercredi, le Conseil des ministres a examiné la proposition de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (IVA, sigle en portugais), un diplôme qui est soumis à l'Assemblée nationale pour débat et approbation.