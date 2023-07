Afrique: OM - Marcelino se prononce sur les venues de Kondogbia, Aubameyang et Sarr

Nommé nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille en lieu et place d'Igor Tudor, Marcelino a vu débarquer quatre nouveaux joueurs depuis le début du mercato estival. Dans le cadre d'une interview accordée ce jeudi au quotidien régional La Provence, le manager espagnol a glissé quelques mots sur le quatuor.

Interrogé sur Pierre-Emerick Aubameyang, l'ancien coach de l'Athletic Bilbao considère l'attaquant gabonais comme « un joueur extraordinaire », le définissant comme « un 9 qui va considérablement augmenter notre potentiel offensif. »

Débarqué de l'Atletico Madrid, le milieu de terrain centrafricain Geoffrey Kondogbia est « un footballeur extraordinaire, de très haut niveau, autant sur le plan professionnel que personnel. » Marcelino juge le défenseur brésilien Renan Lodi comme « un joueur, de par son expérience et ses capacités, qui va hausser le niveau sur le côté gauche. » Enfin, le milieu offensif sénégalais Ismaïla Sarr, transfuge de Watford pour 13 millions d'euros, « va nous amener de la profondeur, des débordements », l'entraîneur phocéen expliquant que l'ancien Rennais « a un grand potentiel. »

Quid de la suite du recrutement ? Marcelino prévient sa direction et révèle une priorité. « On a besoin d'un joueur à gauche, on cherche des solutions à ce poste. C'est évident qu'il nous faut des joueurs derrière et devant. On est dans ce processus. Il y a deux données : ces tours de Ligue des champions et le mercato qui se termine le 31 août. On va essayer d'être bons dès le 8 août et avoir un effectif suffisamment sérieux le 31 août pour toute la saison. Nous, on veut être compétitifs à tous les matchs, on veut tous les gagner. Pour ça, il faut 18, 19, 20 joueurs de champ de très haut niveau. On est sur le bon chemin pour y parvenir. Il y a des joueurs qui sont là aujourd'hui qui pourraient nous quitter, et d'autres pourraient arriver. Dans la grande majorité des clubs européens, les effectifs évoluent jusqu'à la fin du mercato, ça sera notre cas. »