Angola: FMCA - Des travaux sur les stands seront terminés la première semaine d'août

Lubango (Angola) — Les travaux de montage des stands de la Foire des Municipalités et des Villes d'Angola (FMCA), que Lubango accueille du 10 au 13 août, seront achevés dans une semaine, a déclaré ce jeudi, le directeur provincial de la Communication sociale et porte-parole du Gouvernorat de Huíla , Luis Garrido.

S'adressant à l'ANGOP, il a indiqué qu'à l'heure actuelle, le montage du pavillon principal est terminé et que la semaine prochaine, l'opération se concentrera sur les stands des municipalités et des départements ministériels, la base inférieure étant déjà en cours de préparation.

Il a souligné que les travaux ont été visités par le secrétaire d'État à la Réforme de l'État, Márcio Daniel, mardi, pour connaître tous les détails pour une réalisation réussie du Forum et de la Foire.

En plus de la zone d'exposition, le secrétaire d'État, accompagné du gouverneur Nuno Mahapi, a évalué l'état de préparation des hôtels et autres, ainsi que la capacité de réponse de l'aéroport de Mukanka.

Luís Garrido a également fait savoir que dans le Complexe de Nossa Senhora do Monte, il existe une zone réservée à l'aire de restauration, où les unités de restauration de la province sont appelées à gérer et à fournir des services.

Il a lancé un appel à la société Lubango pour qu'elle mette à la disposition des touristes leurs chambres et plus, résidences, fermes, appartements et manoirs, une procédure courante ailleurs, pour répondre au déficit de logement dans des unités spécifiques.

Après trois ans d'arrêt dû au covid-19, la FMCA-2023, organisée par le Ministère de l'Administration Territoriale, la FMCA se déroulera sous la devise "La vie se fait dans les municipalités", et les 18 provinces en feront partie et les 164 municipalités du pays, ainsi que les départements ministériels, les entreprises publiques et privées.

Au cours de l'événement, le Forum des municipalités et des villes d'Angola aura lieu, le 11, un événement au cours duquel seront discutées les questions liées à l'administration locale.