Congo-Kinshasa: Entreprise veillant sur le ciel et la sécurité de la RDCRVA - Tryphon Kin-kiey Mulumba auxcommandes du Conseil d'Administration !

*Ses nouvelles responsabilités sont immenses. Il les a reconnues et entend bien, au cours de son mandat, et confiant en l'expertise dont dispose la nouvelle ossature du Conseil d'Administration dont il assume, désormais, la tête, remplir ses missions régaliennes, pérenniser la matérialisation des projets enclenchés et apporter sa touche d'innovation. Nommé au terme d'une Ordonnance Présidentielle lue, le samedi 8 juillet 2023, sur les antennes de la chaîne nationale, Tryphon Kin[1]kiey Mulumba a officiellement pris les rênes du Conseil d'Administration de la Régie des Voies Aériennes (RVA), lors d'une cérémonie de remise-reprise avec son prédécesseur, Bienvenu Liyota, organisée hier, mercredi 26 juillet 2023, sous la férule de M. Norbert Nkulu, Président du Conseil Supérieur du Portefeuille ad intérim. Premiers mots...

De la Salle Suzanne du Sultani Hôtel aux installations du Conseil d'Administration situées au 13ème niveau de l'Immeuble CTC, à la Gombe, le nouveau Président du Conseil d'Administration a vivement exprimé ses gratitudes envers Félix Antoine Entreprise veillant sur le ciel et la sécurité de la RDC RVA : Tryphon Kin-kiey Mulumba aux commandes du Conseil d'Administration ! Tshisekedi Tshilombo, Chef de l'Etat, pour la confiance placée sur chacun des nominés afin de guider à bon port ce qu'il a, lui-même, qualifié de « miroir du pays », « la porte d'entrées et sorties », « l'entreprise qui veille sur le ciel et la sécurité du pays ». « Nous allons reprendre la main avec l'ambition de faire encore mieux. Vous pouvez être certains de la technicité de l'équipe qui produira des résultats avec le concours du Directeur Général de la RVA, de son adjoint et du personnel », a rassuré Tryphon Kin-kiey, dans son allocution adressée, principalement, au Président du Conseil Supérieur du Portefeuille et de l'ensemble des parties prenantes à cette cérémonie.

Sans passer par quatre chemins, il a rassuré, par ailleurs, la détermination du nouveau Conseil d'Administration à réaliser de nouvelles prouesses dans le respect des lois qui régissent le secteur dont ils ont, dès ce jour, la gouverne. Réalisations de l'équipe sortante Plus tôt, dans la journée, Bienvenu Liyota, Président du Conseil d'Administration sortant, exposait sur les réalisations de son équipe au cours de trois années de sa mandature. Satisfait que la RVA soit sortie de l'immobilisme qui la retenait et s'est muée en une véritable Société en état de fonctionnement normal et de situation enviable, il a salué, en outre, la mise en oeuvre des travaux de modernisation des i n f r a s t r u c t u r e s aéroportuaires et des équipements d'aide de la navigation aérienne se développant à un rythme impressionnant dans les villes, ci-après : Kisangani, Bunia, Kananga, Mbuji-Mayi, Kin-N'dolo, Kolwezi, Kindu, Kalemie, Boende et Goma.

Toutefois, en dépit des difficultés rencontrées dans l'exploitation, il a souligné, cependant, que les capacités opérationnelles de cette société à ce jour, sont : «maintenues dans un état acceptable de fonctionnalité grâce à la compétence avérée de son personnel technique ». A l'équipe de Tryphon Kin[1]kiey Mulumba, dans son allocution, Bienvenu Liyota a rassuré que la RVA regorge des atouts, à la fois, énormes et disponibles, allusion faite ici, à la vaste étendue aérienne, au personnel qualifié, à l'acquisition des équipements modernes dédiés à la sécurité de la navigation aérienne et à la sûreté aéronautique. Remise du matériel roulant Il sied d'indiquer que, concluant cette cérémonie de remise-reprise, à laquelle il a rappelé la portée des responsabilités aux nouveaux entrants, Norbert Nkulu, Président du Conseil a.i du Conseil Supérieur du Portefeuille, a procédé à la remise du matériel roulant destiné à la mobilité du Président du Conseil d'Administration dans l'exercice de ses fonctions.