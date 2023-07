Congo-Kinshasa: Rébellion du M23 - Hausse de prix des produits à Kanyabayonga

Les prix de plusieurs produits de première nécessité ont doublé, depuis quelques jours, dans la commune rurale de Kanyabayonga, territoire de Rutshuru (Nord-Kivu).

Par exemple, un sac de 100 kilos de farine qui se vendait à 50 000 francs congolais revient actuellement à 100 000 FC au niveau du dépôt dans cette commune.

Le président de la société civile de Kanyabayonga, Daniel Muhindo attribuent cette situation à la rébellion du M23 ayant occupé les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyirangongo.

Il a indiqué que plusieurs habitants avaient dû fuir leurs régions pour trouver refuge dans cette commune Kanyabayonga.

« Un ménage de cinq personnes compte actuellement 20, 25 ou 30 personnes. C'est un problème sérieux. Aux alentours de la cité, il y a des groupes armés, ça cause problème. Les gens qui se rendent au champ on leur demande 1000 francs par semaine, si on n'a pas mille francs, on doit être torturé. Et quand on craint d'être torturé ou de céder les 1000 francs par semaine qu'on n'a pas par exemple, on est obligé de rester dans sa maison », a-t-il expliqué.

Selon Daniel Muhindo, cela mpacte négativement sur l'économie de la commune de Kanyabayonga :

« Il n'y a pas la circulation monétaire parce que la route est complétement barricadée. Si l'Etat pouvait imposer la paix dans le Rutsuru, Walikale, Masisi il y aurait quelque chose qui irait de soi parce que là, on aurait gagné quand meme la sécurité ».

Il a en outre noté qu'avec la fermeture de la route Butembo-Goma, la circulation des biens et marchandises est devenue difficile voire impossible à Kanyabayonga et ses environs.

La société civile recommande ainsi au gouvernement de rétablir la paix dans toutes les zones en proie à l'insécurité pour permettre le retour des personnes déplacées dans leurs milieux d'origine.