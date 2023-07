Cote d'Ivoire: Laboratoires de l'Institut pasteur - L'ASLM s'enquiert du niveau de technologie des laboratoires de l'IPCI

Dernère publication 27/07/2023 à 00:55 min

L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPCI) répond-il aux normes internationales des questions de recherches?

C'est avec foi et force que l'on peut répondre par l'affirmative. En effet, le mardi 25 juillet 2023, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPCI) a reçu dans ses locaux sis à Adiopodoumé, une équipe de la Société africaine de médecine de laboratoire (ASLM) conduite par Dr Patrick Mandingar, Biologiste qualiticien.

Cette mission d'étude s'inscrit dans le cadre de la cartographie des laboratoires de l'IPCI. A l'ouverture de la séance de travail, la directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, Prof Mireille DOSSO a rappelé les missions de l'Institut, avant d'évoquer les besoins de l'IPCI. Prof Mireille DOSSO a invité ses hôtes à une visite guidée des infrastructures et équipements pour s'imprégner des recherches faites par l'Institut.

Pour le chef de la délégation de l'ASLM, Dr Patrick Mandingar, la présente mission d'étude qu'il a qualifiée de « phase pilote», consiste à faire la cartographie de tous les laboratoires de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire afin de lui donner une large visibilité sur la plateforme de l'ASLM. « C'est un outil qui permettra une prise de décision au niveau national et international pour réorienter les activités et actions dans les ripostes contre les épidémies », a-t-il expliqué. Ajoutant que « les éléments recueillis par l'équipe de l'ASLM permettront la mise sur la carte sanitaire du pays, de la région afin d'orienter les interventions des pays ».

%

Après la visite de la plateforme de génétique moléculaire (PFBM) et du Centre de Ressources biologiques/biobanque, le chef de la délégation a dit être émerveillé par le tableau technique dont dispose l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Dr Patrick Mandingar a appelé de tous ses voeux l'IPCI à être au coeur de la réponse aux épidémies. Fondée en mars 2011 à Addis-Abeba, la Société africaine de médecine de laboratoire (ASLM) est une organisation indépendante, internationale à but non lucratif qui coordonne, galvanise et mobilise les parties prenantes concernées au niveau local, national et international pour améliorer l'accès local à des services de diagnostic de classe mondiale et assure la santé des communautés africaines maintenant et à long terme.

L'ASLM encourage surtout les professionnels des laboratoires médicaux à participer aux conférences sur la santé mondiale qui offrent des occasions de dialoguer avec les décideurs, les leaders mondiaux de la santé et de réseauter avec leurs homologues de toute l'Afrique et du monde pour en apprendre davantage sur les nouvelles technologies, les progrès de la médecine, de laboratoire et des meilleures pratiques.