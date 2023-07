Sénégal: Téléphonie mobile au Sénégal - Plus de 19 millions d'abonnés en 2022

Les trois opérateurs de téléphonie au Sénégal (Sonatel, Free, et Expresso) totalisent plus de «19 millions d'abonnés en 2022», a déclaré avant-hier, mardi 25 juillet, à Dakar, le Directeur de cabinet (Dc) du ministre de la communication, des télécommunications et l'économie numérique, Souleymane Astou Diagne.

Présidant mardi dernier, à Dakar une matinée de réflexion sur l'expérience client à l'ère du digital: «révolution ou évolution dans le secteur bancaire», le Directeur de cabinet du ministère de la communication, des télécommunications et l'économie numérique, Souleymane Astou Diagne a affirmé que les trois opérateurs de téléphonie au Sénégal ont enrôlés «19 millions d'abonnés en 2022», non sans préciser que le taux de pénétration du mobile envoisine les «113%».

Il s'y ajoute pour le compte de l'Etat du Sénégal une fibre optique de plus de «11 000 kilomètres sur l'étendue du territoire national», a renseigné M. Diagne à cette matinée du Digital paiement day. Satisfait de la bonne dynamique de l'Etat du Sénégal sur le développement du numérique, appelle de tout son voeu les acteurs de l'écosystème à valoriser les lourdes infrastructures de l'Etat du Sénégal par l'innovation technologique pour une meilleure inclusion financière.

A cet égard, il a mis souligné l'étude de la banque mondiale réalisée en 2019 dans l'Uemoa laquelle met en exergue la contribution potentielle de la numérisation des paiements numériques au renforcement de l'inclusion financière et à l'accroissement du Produit intérieur brut (Pib). Cette journée de débat à l'initiative de Allafrica et S2M portant thème : «L'impact du numérique dans le secteur financier et bancaire» a permis acteurs de souligner entre autres freins majeurs d'une meilleure utilisation du numérique ; l'absence d'application (s) adaptée (s) en langue (s) locale (s) ; l'absence d'innovation technologique pour donner accès à la grande majorité des populations non instruite d'en profiter ; la relecture de la législation pour une adaptation adéquate et une meilleure sensibilisation des usagers entre autres.

Rachid Abou El Bal, président du directoire S2M dira que l'expérience client à l'ère du digital dans le secteur bancaire a connu une transformation profonde. Et ce, «depuis l'avènement des technologies qui ont ouvert de nouvelles opportunités pour les banques de fournir des services plus simplifiés, personnalisés, pratiques et accessibles».

Très satisfait des progrès du digital dira pour convaincre : « Qui aurait imaginé des années auparavant que le digital nous aurait donné l'opportunité de payer nos factures à partir de nos salons. Et tant bien d'autres avantages du digital».

Et donc, il est inadmissible qu'on «rate le train du digital en marche», a défendu Rachid. Ce qui justifie «amplement cette matinée de réflexion devant nous permettre d'apporter notre contribution à la révolution numérique et technologique».