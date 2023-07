Sénégal: Mandat de dépôt décerné à Aliou Sané - Des organisations de la société civile dénoncent un acharnement

Dans son délibéré de ce mardi 25 juillet, la chambre d'accusation de la Cour d'Appel du tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a infirmé la décision de remis en liberté accordé à Aliou Sané, en lui décernant un mandat de dépôt. Un acharnement qui ne dit pas son nom, selon des organisations de la société civile réunies autour de la plateforme Jammi Rewmi .

Dans un communiqué signé onze organisations autour de la plateforme Jammi Rewmi, ces membres de la société civile ont fait état de leur préoccupation par « les vagues d'arrestations et d'emprisonnements de militants et sympathisants de l'opposition qui sont pour la plupart restées sans suite mais surtout par l'arrestation d'Aliou SANE, membre de la société civile, Coordonnateur du Mouvement Y'en a marre et Vice Coordonnateur du Front des Forces Vives du Sénégal (F24) »

« Au moment où l'observatoire National des lieux de privation de libertés souligne les mauvaises conditions des détenus avec des effectifs pléthoriques, nous appelons les autorités à diligenter dans les meilleurs délais les cas des détenus politiques », ont-ils invités.

Et de soutenir : « Nous considérons que l'appel du procureur consistant à garder Aliou SANE en détention, relève d'un acharnement qui ne dit pas son nom. »

Par ailleurs, « Nous rappelons également que la société civile sénégalaise dans son rôle de veille pour la sauvegarde des acquis démocratiques, n'acceptera aucune entrave à la libre expression et à la critique objective de l'action gouvernementale, en plus du droit de manifester qui constituent une liberté fondamentale de tout être humain, consacrée dans la charte fondamentale de notre pays », rappelle la plateforme Jammi Rewmi.

Toutefois, face à cette période de baisse de tensions sociopolitiques au Sénégal liée au renoncement du président à une troisième candidature, ces membres de la société civile invitent les autorités à la décrispation du pays en libérant Aliou Sané. Et déclarer : « Nous invitons les autorités à décrisper davantage la situation pour plus de calme et de sérénité dans le pays en libérant Aliou SANE et tous les détenus politiques, et en accordant le droit de manifester aux citoyens qui le désirent sous l'encadrement de la loi. »

Il faut noter que ces organisations signataires de ce communiqué sont entre autres Ligue Sénégalaise des Droits Humains LSDH), Afrikajom Center, Amnesty International Sénégal. Article 19 Afrique de l'Ouest, Démocratie, Droits Humains et Développement local (ONG3D), Mouvement Y'En A Marre (YEM), Observatoire de Suivi des Indicateurs de Développement Economique en Afrique (OSIDEA). Groupe de Recherches et d'Appui Conseil pour la Démocratie Participative et la Bonne Gouvernance (GRADEC), Plateforme des Acteurs non Étatique (PFAnE), Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme (RADDHO), Amnesty International. Toi Du Monde Sénégal.