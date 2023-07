Sénégal: La route retrouve ses vieux démons - 24 personnes périssent entre Saint-Louis et Louga

Un accident de la route ayant occasionné 24 morts a eu lieu dans la matinée d'hier, mercredi 26 juillet. Un bus en provenance de Thioubalel Lao, dans le département de Podor, s'est renversé à quelques encablures de la ville de Louga à Dielerlou Sylla. Ce drame intervient six mois après l'application des 23 directives de l'Etat sur la sécurité routière décidées suite aux drames de Sikilo et de Sakal, en janvier dernier.

Alors qu'on n'a pas fini de pleurer la dizaine de jeunes candidats à l'émigration clandestine morts après le chavirement de leur embarcation à Ouakam, un drame est venu s'ajouter à ce deuil. Un accident de la circulation, survenu sur la route de Louga, à hauteur de Dielerlou Sylla, a causé la mort de 24 personnes hier, mercredi matin 26 juillet 2023. Le bus a pris départ à Thioubalel Lao, dans le département de Podor. Selon les témoignages de rescapés, le conducteur de la voiture roulait avec un excès de vitesse, malgré la pluie qui battait au moment de sa course effrénée.

Des informations publiées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, sur sa page Facebook, relève la surcharge du bus dont la capacité était de 60 places (mentionnées sur la carte grises). Faisant le bilan de l'accident, dans la mi-journée d'hier, à 14 heures, le département de la Santé a décompté soixante-seize (76) victimes dont vingt-deux (22) décès, sur le champ et deux (02) autres après leur transfert à l'hôpital. Il y a quatre (04) enfants parmi ces morts. Trente (30) blessés sont pris en charge à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga dont quatre (4) sont au bloc opératoire. Trois (03) blessés graves sont évacués à Saint-Louis. Au moment de l'évaluation, treize (13) corps ont été identifiés. Le ministère de la santé informe aussi qu'en plus des hôpitaux de Louga et Saint-Louis, les districts de Koki, Louga et Sakal ont été réquisitionnés.

Au terme d'une visite sur les lieux du sinistre, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, chargée de la Sécurité Publique, accompagné de ses collègues en charge des Transports terrestres, Mansour Faye, et de l'Equité territoriale, Samba Ndiobéne Ka, a déploré la surcharge du véhicule qui avait à son bord 76 passagers, alors que la capacité autorisée est de soixante (60) personnes. Le ministre de l'Intérieur déplore, en outre, les conditions de voyage des enfants dans les transports publics. Quatre (4) enfants sont parmi les victimes de l'accident et cela atteste que «des mesures hardies devront être prises pour réguler le convoyage des enfants», juge Antoine Diome.

Il est aussi revenu sur l'exécution des 23 mesures issues du Conseil interministériel sur les accidents de janvier dernier, en promettant que leur mise en oeuvre sera sans faille. Sur ce, il constate que le véhicule à l'origine de l'accident a respecté l'interdiction du voyage nocturne car ayant passé la nuit à Richard Toll, avant de continuer son chemin vers la capitale sénégalaise, Dakar, où il n'arrivera jamais.

Rappelons que cet accident est survenu six mois après celui ayant eu lieu à Sakal, dans cette même région de Louga. En Janvier dernier, 22 personnes sont mortes suite à une collision entre un car de transport en commun et un gros porteur. Quelques jours plutôt, une quarantaine de personnes perdait la vie à Sikilo, dans la région de Kaffrine, suite à la rencontre de deux bus. Après ces deux accidents, l'Etat du Sénégal avait pris une batterie de mesures pour lutter contre les accidents. Il s'agit, entre autres, de l'interdiction des voyages nocturnes, la limitation de la quantité de bagages transportés et l'interdiction des places supplémentaires communément appelées «versailles».