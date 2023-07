Cote d'Ivoire: Transport routier - La MTCI dénonce le comportement des agents de la police nationale et municipale

revue litteraire

Le président de la Maison des transporteurs de Côte d'Ivoire (Mtci), Soumahoro Mamadou a décrié des comportements de certains agents de la police nationale et municipale sur les routes. C'était le samedi 22 juillet 2023 à Bingerville au cours d'une conférence sur le thème "Pourquoi tant de difficultés dans le secteur des transports ?"

Soumahoro Mamadou a fustigé le comportement des éléments de la police nationale et municipale déployés sur les routes. « Les transporteurs souffrent surtout à cause des rackets pratiqués par les forces de la police nationale. Aujourd'hui, les éléments de la police municipale sont venus empirer la situation. C'est du jamais vu dans la sous-région. Nous sommes victimes de nombreux abus au point que les transporteurs tirent le diable par la queue. Certains sont même obligés de vivre dans des habitations de fortune, incapables d'assurer les charges familiales quotidiennes »,a décrié le président Soumahoro.

Pour lui, les forces de la police nationale et municipale sont les véritables plaies du système des transports en Côte d'Ivoire à cause des nombreuses tracasseries dont ils se rendent coupables. « Le gouvernement fait tout pour moderniser ce secteur vital pour l'économie ivoirienne, mais la police nationale et municipale jette les transporteurs dans le trou. On est fatigué ! S'ils n'arrêtent pas, nous allons prendre nos responsabilités et notre dernier recours, c'est de paralyser la ville d'Abidjan », a-t-il laissé entendre.

Samaké Bakary, Koné Aboubacar et surtout Yacouba Diakité alias Bozizé, tous présidents d'associations de conducteurs, ont condamné le racket et les nombreuses contraventions que la police nationale et municipale font subir aux conducteurs. « Le transport nourrit son homme, mais les forces de police veulent