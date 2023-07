Sénégal: Abandonné et adopté - Gilles recherche sa mère biologique, 31 ans après

Adopté en Belgique à l'âge de 5 mois et demi en 1992, Gilles L. s'interroge sur l'identité de sa mère biologique. Sa mère adoptive, du nom de Françoise L., a lancé une bouteille à la mer. Elle s'est lancée à sa recherche depuis quelques années.

Gilles L. recherche sa mère biologique, 31 ans après. En janvier 1992, il a été abandonné à l'école qui se trouvait à côté du Village d'enfants SOS à Kaolack. Quelques mois plus tard, il se voit confier à une Belge du nom de Françoise L., après une demande d'adoption introduite par cette dernière à Dakar. Gilles doit donc son nom à sa mère adoptive, qui l'a recueilli lorsqu'il avait 5 mois et demi. Il a vécu une enfance «heureuse», entre Dakar et Bruxelles, dans sa famille d'adoption. Certes !

Mais, il veut désormais retrouver sa mère biologique. Françoise L., qui vit actuellement à Dakar, a engagé la recherche depuis quelques années. «Mon fils veut savoir», dit-elle. La mère adoptive renseigne qu'étant enfant, Gilles n'en voulait pas trop : mais «là, ça a du beaucoup le perturber». Elle reste ainsi déterminée à aider son fil à retrouver «sa mère biologique», une tâche qui n'est pas du tout aisée.

«Quand Gilles est venu à Dakar, en 2020, passer un mois de vacances avant la fermeture des frontières à cause du Covid, nous avons rencontré la famille de l'ancien directeur du Village SOS de Kaolack qui venait de décéder et qui avait été si content d'avoir des nouvelles de son petit protégé. Nous avions longuement discuté avec sa veuve et ses enfants. C'est alors que j'ai compris que le jour de son abandon, ce n'était pas un nouveau-né, mais un enfant de trois à six semaines qui avait été déposé», explique Françoise L.

Dans sa recherche de la mère biologique de son fils adoptif, la septuagénaire est allée à Kaolack et est passée dans une émission d'une radio locale. A Dakar, elle est aussi en train de faire des sorties dans les médias, en vue de retrouver la mère biologique de Gilles, qu'elle appelle «Ndeye», comme «Mère», en Wolof). D'ailleurs, elle a même créé une page Facebook intitulée : «Ndeye, qui est-tu ? Ndeye, où es-tu ?».

Mieux, cette appellation est aussi le titre d'un bouquin qu'elle a écrit et dans lequel elle raconte leurs histoires, elle et son fils adoptif. «Ndeye, si je m'adresse à toi, aujourd'hui, c'est parce que mon fils a manifesté le désir profond de savoir pourquoi, quelques jours après sa naissance, il a été arraché à la sécurité qui était la sienne», lit-dans le bouquin d'une cinquantaine de pages.

En effet, Gilles est arrivé le 12 juillet 1992 à Bruxelles, accompagnée de sa mère adoptive. Après avoir passé quelques années là-bas, ils sont venus s'installer à Dakar, en 1996, avant de rentrer à Bruxelles trois ans plus tard. Aujourd'hui, animateur scout à Bruxelles, Gilles, après des décennies de patience, souhaiterait retrouver une trace de sa mère. «Aujourd'hui, mon voeu le plus cher, c'est de renouer le contact avec celle qui m'a mis au monde, pour comprendre ce qui a rendu cette séparation nécessaire», dit Gilles dans l'ouvrage.

Françoise L. dit garantir à sa mère biologique «sérénité et tranquillité». «Il faut que cette recherche, si elle aboutit, soit une source de paix de l'âme pour chacun», laisse-t-elle entendre. Si vous avez des informations sur la mère de Gilles, vous pouvez contacter Françoise L. au 78.535.06.87 ou à francoise4992@gmail.com.