Ile Maurice: Agression à l'Amitié - N'acceptant pas la séparation, un Bangladais tente de tuer son épouse

Une Bangladeshi de 33 ans est actuellement admise à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National (SSRN), à Pamplemousses, après une attaque violente à l'arme blanche. Son agresseur ne serait nul autre que son époux, Jahangir Alam, un ouvrier âgé de 35 ans habitant Cap-Malheureux. L'agresseur a été arrêté quelques heures après l'agression par les sergents Arnasala et Gunga, accompagnés de la Central Investigation Division de Piton. Il a été placé en détention et a comparu en cour, sous une charge de tentative de meurtre.

Le couple, qui est à Maurice pour travailler, s'est séparé depuis un an. Jahangir Alam supportait mal cette séparation et a tenté tout son possible pour que son épouse, employée à Princess Tuna, revienne auprès de lui. Mais selon nos informations, cette dernière aurait refusé de renouer avec lui. Après avoir planifié son coup, le trentenaire l'a mis à exécution. Il s'est caché dans un buisson à côté du dortoir de son épouse et a attendu qu'elle sorte. C'est vers 7 h 30 qu'elle en est sortie et elle a longé de la route principale pour prendre le bus vers son lieu de travail. C'est là que Jahangir Alam s'est jeté sur elle, un couteau à la main. Apeurée, la jeune femme s'est défendue mais son agresseur, déterminé, est parvenu à lui donner un coup au ventre, avant qu'un motocycliste ne tente de porter secours à la victime. L'agresseur a pris la fuite à bord d'une voiture conduite par un autre homme, laissant le couteau entre les mains de la victime.

%

Lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils ont retrouvé la victime en sang et ont saisi le couteau avec une lame de 12 cm. Elle a aussitôt été transportée à l'hôpital SSRN, où elle a reçu des soins avant d'être placée en observation. Son état est jugé stable selon les médecins traitants. Quelques heures après que les sergents Arnasala et Gunga aient visionné les images des caméras de surveillance de la localité, ils ont pu repérer la voiture des suspects. Ils ont procédé à l'arrestation de Jahangir Alam et du conducteur de la voiture, également un habitant de Cap-Malheureux. Le Bangladais est passé aux aveux, tandis que le conducteur a nié toute implication dans cette affaire. Il a été autorisé à rentrer. Le suspect a été placé en détention.