Ile Maurice: CEB - Rajden Chowdharry confirmé à son poste de DG ce vendredi

Le conseil d'administration du Central Electricity Board (CEB) se réunira ce vendredi afin d'avaliser la nomination de Rajden Chowdharry comme directeur général (DG), affirme-t-on du côté de l'organisme. En octobre 2022, il avait été nommé Officer-in-Charge du CEB par le conseil d'administration après que le contrat étendu de l'ancien DG ait pris fin.

Rajden Chowdharry a officiellement pris ses nouvelles fonctions le 1er novembre dernier. Dans son entourage, l'on fait ressortir que celui qui occupait le poste de Supply Chain Manager depuis 2018, et qui a une longue carrière au CEB, a la confiance du ministre de l'Énergie et des services publics, Joe Lesjongard. Ils ont non seulement fait leurs études ensemble au National Institute of Technology, en Inde, mais ils ont aussi rejoint l'organisme à la même époque. Selon une source au CEB, Rajden Chowdharry, décrit comme un «fédérateur» avec un «good leadership», prône la continuité et veut donner un coup d'accélérateur aux projets énergétiques qui ont été affectés, pendant deux ans, à cause de la pandémie de Covid-19.

Âgé de 72 ans, le nouveau Officer-in-Charge est l'un des plus anciens employés du CEB avec ses 43 années de service, mais il se fait discret. Détenteur d'un BTech (Hons) in Mechanical Engineering et d'un Master in Business Administration, il a été à la tête de divers départements avant de prendre son poste actuel. Sa nomination fait l'unanimité parmi les employés, tout comme chez les syndicats. «Il sera le right man in the right place. Il connaît la boîte», avait déclaré le syndicaliste Clency Bibi, dans une précédente édition. Ce dernier avait affirmé que Chavan Dabeedin est également un parfait candidat pour le poste de DG car tous deux sont conscients des défis qui les guettent. Chavan Dabeedin, anciennement Transmission & Distribution Manager, sera nommé comme Production Manager. Il est détenteur d'un BTech (Hons) in Mechanical Engineering, d'un Master of Business Administration et d'un MSc in Electrical Power System Engineering with Distinction de l'université de Bath, au Royaume-Uni.