Algérie: La stratégie du CSJ repose sur l'élargissement de sa base et la participation des jeunes aux politiques publiques

ALGER — Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui a affirmé, mercredi à Laghouat, que la stratégie du conseil pour la prochaine étape, repose sur l'élargissement de sa base et l'association des jeunes à l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques qui les concernent.

Lors d'une rencontre avec les délégués communaux de la wilaya, M. Hidaoui a indiqué que le conseil avait également pour mission de "proposer des recommandations et des solutions pour améliorer la situation des jeunes et les protéger contre les dangers et risques, ainsi que d'oeuvrer à promouvoir la culture de l'entrepreneuriat et les valeurs de citoyenneté", selon un communiqué du conseil.

Pour M. Hidaoui, la jeunesse occupe aujourd'hui une place de choix, qui l'habilite à être un acteur important dans les questions décisives du pays, soulignant que "l'époque de la marginalisation de la jeunesse est révolue et que nous avons amorcé une nouvelle ère où celle-ci a réussi à s'imposer avec des propositions et une forte dynamique, outre son adhésion au processus du développement national".

L'intervenant a mis en exergue l'attachement du conseil "à marquer sa forte présence sur la scène nationale, pour exprimer les aspirations de la jeunesse qui s'est taillée une place de choix dans l'Algérie d'aujourd'hui, à même de l'habiliter à être un véritable acteur dans la construction du présent et de l'avenir du pays".

Il a également souligné que l'approche du conseil "repose sur le principe de la suprématie de l'intérêt du pays sur tout autre intérêt" et l'investissement dans "les énormes énergies et compétences afin d'assurer leur adhésion totale au processus d'édification de l'Algérie nouvelle, et ce à travers la consolidation de la démocratie participative et de la participation à la vie publique".