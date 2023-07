Gabon: Diaspora - Le consulat du Gabon en France instaure l'établissement des cartes consulaires

Nommé lors du Conseil des ministres du 10 août de l'année dernière par Ali Bongo Ondimba, président de la République du Gabon, le nouveau consul général, Pierre Mbeng Eyene, instaure une ligne de travail consulaire patriotique et de proximité prônée par le ministère des Affaires étrangères gabonais.

Un an après son installation au Consulat général de l'ambassade du Gabon en France, Pierre Mbeng Eyene, applique à la lettre la directive de la République gabonaise à l'égard de ses compatriotes à l'étranger, à savoir : " encore plus proche, au service de sa diaspora constituée des résidents diaspora en France, Suisse, Portugal, Principautés d'Andorre et de Monaco ".

D'une manière concrète, le consulat a lancé, depuis le début du mois de juillet, un site qui permettra désormais aux Gabonais résidant en France, d'effectuer leurs démarches consulaires en ligne et de s'imprégner des commodités de vie dont ils ont besoin. Il s'agit de l'inscription consulaire au registre des Gabonais établis hors du Gabon par l'obtention, de surcroît, d'une carte consulaire infalsifiable, apprend-on auprès des services consulaires.

Cette inscription consulaire n'est pas obligatoire, mais est vivement recommandée. Elle permet au consulat général d'identifier et de recenser tous les ressortissants gabonais qui sont établis ou de passage en France.

Dans sa communication, le consul général, par ses fonctions de maire et de notaire, a précisé que, dans le souci d'améliorer la qualité et l'efficacité de ses services, le portail offre la possibilité, en un rien de temps, d'extraire et renouveler des actes consulaires, en plus de la légalisation de documents et la réalisation d'une multitude de formalités.

Ce site est lancé dans l'optique d'attester de la résidence, en toutes circonstances, de tous les usagers, de leur apporter une assistance consulaire, de générer leurs droits et de les protéger. Le consulat général a également lancé l'établissement des cartes consulaires.

D'une manière pratique, une fois la demande formulée en ligne, le document est édité en 24h et le demandeur le reçoit directement à son domicile sans se déplacer. Les usagers pourront effectuer leurs démarches administratives sur cette plateforme numérique, lien fondateur entre institutions et diaspora.

Selon Pierre Mbeng Eyene, ce nouveau portail numérique dédié aux démarches consulaires permettra aussi « la mise en place d'un registre dédié aux compatriotes, permettant leur raccordement aux systèmes d'information nationaux pour favoriser leur insertion dans notre pays ».

https://www.consulatgabonfrance.com/