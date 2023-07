Afrique: Poutine et ses alliés chefs d'Etat africains

Après Sotchi en 2019, la deuxième édition du sommet Russie-Afrique débute ce jeudi (27.07.2023) à Saint-Pétersbourg. Kremlin s'attend à une présence africaine significative.

Quarante-neuf (49) Etats africains prennent part à ce sommet, selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. L'objet est de renforcer le partenariat économique et sécuritaire avec l'Afrique. Mais qui sont ces chefs d'Etats qui vont à tout prix être présents:

"C'est d'abord les présidents de deux grands pays africains, où il y a eu de mouvement de libération nationale : le Sud-africain, Cyril Ramaphose et l'Algérien Abdelmadjid Tebboune. Ce dernier a été d'ailleurs récemment en Russie", a déclaré Antoine Glaser. Cet analyste de l'actualité politique africaine estime en outre que d'autres présidents africains ont intérêt à ne pas rater ce rendez-vous:

"Le Congolais Denis Sasou Nguesso, un traditionnel partenaire de la Russie, il y a également des présidents des pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont connu des coups d'Etats , Assimi Goita du Mali, et celui du Burkina Faso."

Sommet Russie-Afrique convoité

En 2019, la Russie avait réuni 45 Etats africains lors de son premier sommet à Sotchi. Un nombre important comparativement à d'autres sommets Union européenne - Afrique ou France-Afrique.

Peut-on alors parler de la rupture entre l'Afrique et ses partenaires occidentaux en faveur de la Russie? Il serait encore prématuré d'en déduire ainsi, estime le politologue béninois Victor Topanou :

"Par exemple le sommet France-Afrique est devenu une routine, une vieille histoire. Il n'attire plus comme il l'a été au début. C'est un disque devenu rayé, on ne manifeste plus le même intérêt", fait-il savoir.

"L'offre chinoise ainsi que l'offre russe apparaissent comme des offres nouvelles pour lesquelles on manifeste un intérêt évident. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, je peux vous parier que dans cinq ou six ans cet intérêt en baisse", conclut-il.

La présence africaine à ce sommet est un enjeu symbolique et diplomatique majeur pour Vladimir Poutine isolé par ses partenaires occidentaux en raison de la guerre en Ukraine. Des accords seront signés en marge de ce sommet entre pays africains et la Russie, a promis Kremlin dans un communiqué.