Algérie: Chargé par le président de la République, Merad présente à Tizi-Ouzou les condoléances à une famille des victimes des incendies de forêt

TIZI-OUZOU — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, M. Brahim Merad, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté jeudi à Tizi-Ouzou les condoléances à la famille Berchiche dont trois membres ont été victimes des incendies de forêt ayant affecté la wilaya de Béjaia.

Accompagné par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Mme Kaoutar Krikou, le ministre de l'Intérieur a réaffirmé le soutien et la solidarité de l'Etat avec les familles éplorées et toutes les personnes touchées par les derniers incendies.

"C'est une tragédie qui n'a pas affecté que votre famille, mais tout le peuple algérien et le président de la République, à travers ce geste symbolique, compatit à votre douleur", a-t-il dit aux proches des victimes, rencontrés au domicile du frère du défunt, sis au lotissement Sud-ouest, dans la commune de Tizi-Ouzou.

Et le ministre d'ajouter : "Le président de la République et le gouvernement sont solidaires avec les victimes des ces incendies et nous sommes là aujourd'hui pour exprimer de vive voix cette compassion et solidarité".

M. Merad a annoncé, qu'après Tizi-Ouzou, il se rendra dans les autres wilayas touchées par les incendies, expliquant que s'il a commencé par Tizi-Ouzou c'est parce qu'à Bejaia, qui a déploré des décès, l'opération d'identification des victimes n'est pas encore achevée, assurant qu'il s'y rendra dans les prochains jours.

%

A propos de l'indemnisation des victimes de ces incendies ayant affecté certaines wilayas, pour les dégâts matériels occasionnés, le ministre a rappelé que des commissions ont été mises en place et sont en train de recenser les pertes subies en vue d'accorder des réparations nécessaires, rappelant à l'occasion la solidarité de l'Etat avec les victimes des catastrophes.

Il a, à l'occasion, salué la solidarité du peuple algérien dans ce genre de situations.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite, le ministre a souligné que l'organisation anticipative mise en place, s'agissant de la gestion des incendies, a permis de limiter les dégâts, ajoutant qu'avec le réchauffement climatique et l'éventualité de connaître d'autres incendies, l'organisation des opérations d'extinction des incendies doit s'adapter conséquemment pour limiter les pertes.

"Il faut savoir tirer des leçons des expériences vécues (...) devant l'ampleur de ces incendies aggravés par la vitesse du vent qui a atteint 85 km/h", a-t-il dit, soulignant que "les mesures d'anticipation engagées sur le terrain sur orientation du président de la République, ont donné des résultats".

M. Merad a rappelé à l'occasion le rôle des pouvoirs publics dans la protection du citoyen et de ses biens.