Congo-Kinshasa: Démarrage du championnat national, Linafoot - les dirigeants des clubs se prononcent samedi sur le calendrier

Le président de l'Association des dirigeants de clubs de football du Congo (ADFCO), Lambert Osango a annoncé mardi, l'organisation d'une réunion d'urgence des membres de cette structure le samedi 29 juillet prochain, à Kinshasa, au lendemain de la publication du calendrier du championnat 2023-2024 de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

«Nous avons été choqué par cette publication. Les clubs sociétaires avons émis les voeux de voir ce format être aménager, notamment tenir compte de quelques clubs de la Ligue 2. Malheureusement, le comité de normalisation (CONOR) nous a réservé une suite sans réponse. Et là, nous allons nous réunir en toute urgence afin de voir ce qu'il y a à sauver. A ce jour, je me réserve d'un point de vue, en attendant la réunion de samedi prochain. C'est à l'issu de cette réunion que nous allons nous prononcer sur la manière dont le comité de normalisation est en train de conduire le football dans ce pays », a indiqué le président Lambert Osango.

Et d'ajouter : « le dialogue est très important, mais dès lors que le CONOR le refuse, ça veut dire qu'il y a péril dans la demeure. Nous avons pris des résolutions après la convocation de la commission d'études du format du championnat instituée par le Ministre des Sports et Loisirs. Visiblement, le CONOR veut rester dans sa logique. Bien que la Fédération congolaise de football association (FECOFA) soit l'organe technique, l'État congolais reste le garant de l'organisation du football congolais et le droit de l'oeil et un point de vue à y mettre. Nous restons sereins en attendant la réunion de tous les clubs de Ligue I et II et nous ferons connaître notre point de vue », a-t-il conclu.

Face à un bras de fer, le dialogue reste la solution

Visiblement, c'est un bras de fer qui émerge en filigrane entre le ministère des sports, le CONOR et l'ADFCO. La démarche du ministère des sports consistant à veiller pour un bon championnat est perçue par le CONOR/FECOFA d'une ingérence dans la gestion de l'organe faîtière, dont les aspects techniques du football constituent sa matière de compétence garantie par la FIFA. Un point de vue partagé également par certains experts.

Le championnat démarre le 23 août

Entre temps, le championnat démarre le 23 août 2023 dans le groupe A, avec le match AS Simba de Kolwezi contre TP Mazembe, au stade Dominique Diur.

Le grand derby de Lubumbashi entre Saint Eloi Lupopo et le TP Mazembe, est programmé pour le 7 octobre 2023, au stade Joseph Kabila de Kindu, pour le compte de la 3ème journée.

Alor que dans le groupe B, composé des clubs de la zone Ouest et de la zone Est, la journée inaugurale prévoit trois rencontres : Dauphin Noir contre Jeunesse Sportive de Kinshasa (JSK), au stade de l'Unité de Goma ; Etoile du Kivu de Bukavu face à Céleste FC de Mbandaka, au stade de la Concorde de Kadutu ; et enfin, à Kindu, Maniema Union en découdra avec V.Club.