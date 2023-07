Maroc: Le F-35 tout indiqué pour renforcer la flotte de l'armée de l'air marocaine

Considéré comme l'avion de combat le plus moderne au monde, cet appareil est bien plus qu ' un simple chasseur bombardier

Le Maroc sera-t-il le premier pays africain et arabe à acquérir l'un des avions de combat les plus avancés au monde, le F-35 de 5ème génération?

Selon le site bulgare spécialisé dans l'armement et la défense «Bulgarianmilitary.com», Rabat pourrait bénéficier de ses relations avec Israël pour obtenir ces avions américains fabriqués par le leader mondial de l'armement Lockheed Martin et dont la vente est réservée par Washington à certains pays occidentaux.

Considéré comme l'avion de combat le plus moderne au monde, le F-35 est bien plus qu'un simple chasseur bombardier. Il s'agit essentiellement d'un ordinateur armé, doté d'un moteur à réaction qui peut travailler en réseau avec d'autres aéronefs en vol ainsi qu'avec les forces terrestres, en traitant des milliers d'informations par seconde.

Le coût unitaire moyen d'un F-35 est généralement évalué à 150 millions d'euros. Mais se focaliser uniquement sur le coût par avion n'est pas tout à fait pertinent. Ce qui est essentiel, c'est de considérer l'enveloppe globale dans laquelle s'inscrit cet avion. Elle comprend notamment le coût d'achat des avions, ainsi que l'ensemble des services associés et des coûts de maintenance de toute la flotte à l'exception des opérations.

Selon plusieurs experts militaires, l'acquisition de cette 5ème génération des F-35 renforcerait l'avantage stratégique de l'armée marocaine dans la région et aurait un impact sur les équilibres militaires, car la force aérienne marocaine a toujours constitué le pilier vital et la source de puissance des FAR lors de divers défis militaires et combats.

Le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas et, plus récemment, la Suisse ont opté pour le F-35. Ottawa est entré en piste dans la foulée : 88 avions pour un montant de 14 milliards d'euros. Fin 2021, Helsinki, avec 64 appareils pour 10 milliards d'euros, avait écrit son nom sur le carnet de commandes. Jusqu'à présent, cet avion de chasse n'a été vendu qu'à quatre pays non occidentaux, à savoir la Corée du Sud, le Japon, Singapour et Israël.

Selon plusieurs experts, nombreuses sont les considérations qui peuvent conduire les responsables américains à soutenir l'approvisionnement des Forces Armées Royales (FAR) en ce type d'avions de chasse. Il y a d'abord l'aspiration des USA à renforcer la coopération militaire et le partenariat stratégique avec le Maroc, et puis vient la confiance accordée par l'administration américaine aux institutions de l'État marocain et à la crédibilité de son armée, sans oublier la position prééminente de l'armée de l'air marocaine au niveau régional et continental.

Pour rappel, Washington avait déjà fourni à son allié marocain des escadrons d'avions F-16 modernes du même constructeur. Plus récemment, l'administration Biden a approuvé la vente potentielle au Royaume de systèmes de commandement et de contrôle au sol et d'équipements connexes. Selon l'Agence de coopération en matière de sécurité et de défense (DSCA), l'accord de vente est évalué à 141,1 millions de dollars.