Afrique: 5 ans du groupe Saint Michel Archange/Cathédrale Notre Dame du Congo - L'Abbé Stéphane Muzie met l'accent sur l'importance des anges chez l'homme et au sein de l'Eglise

Samedi 22 juillet de la semaine qui vient de se clôturer, le groupe Saint Michel Archange de la Cathédrale Notre Dame du Congo a totalisé 5 ans, jour pour jour. Voilà ce qui justifie le sens de la conférence-débat qu'a organisée, dimanche 23, dans la salle paroissiale de ladite cathédrale, son président, le Docteur Joyce Mvulizi, autour du thème : la place des archanges Michel, Gabriel et Raphaël au sein de l'église catholique.

Pour en parler, le Docteur Joyce Mvulizi a fait appel à Monsieur l'abbé aumônier diocésain Stéphane Muzie, curé de la paroisse Saint Vincent de Paul du quartier Kimbangu, comme orateur principal.

Sans être angiologue, Monsieur l'abbé Muzie a plutôt parlé en sa simple qualité d'un dévot de l'ange Michael. C'est en tant que tel qu'il ne s'est pas fait prier deux fois pour partager son expérience avec les fidèles de la Cathédrale Notre Dame du Congo.

Après avoir parcouru la parole de l'écriture, l'abbé Muzie a vu la présence des anges dans plusieurs versets bibliques qui témoignent du bien-fondé de leur place tant dans la vie des hommes qu'au sein de l'Eglise.

A en croire ses statistiques, il existe neuf choeurs des anges repartis en trois ordres, à raison de trois choeurs par ordre. Dans le premier, il y a les séraphins, les chérubins et les trônes ; dans le second : les dominations, les vertus et les puissances ; c'est dans le troisième ordre que l'on trouve les archanges au milieu des principautés et des anges.

%

Foi sur la parole du prêtre, il existe au total 7 archanges.

Pour le démontrer, preuve par neuf, l'Abbé Muzie a eu à renvoyer son auditoire dans le verset 13 du chapitre 12 du livre de Tobie qui énonce : "J'ai été envoyé pour éprouver ta foi et Dieu m'a envoyé pour te guérir ainsi que ta fille Sarah ; je suis Raphaël, l'un des sept archanges".

Parmi ces sept archanges, la parole de l'Abbé aumônier faisant foi, il n'y a que trois qui sont personnellement personnifiés, à savoir : Raphaël dont il vient d'être question dans le livre de Tobie, Gabriel, un ange célèbre par son entretien avec la vierge Marie au sujet de sa sainte grossesse, ainsi que Michaël, qui doit sa célébrité, entre autres, à son victorieux combat contre le dragon de l'Apocalypse.

Raphaël apporte la guérison à l'homme et intervient lors de ses difficultés financières ; Gabriel accompagne l'homme dans ses voyages ainsi que toutes les promesses de Dieu faites en sa faveur jusqu'à leur accomplissement, pendant que Michaël intervient en faveur de ses amis durant les combats érigés contre eux par leurs ennemis.

Pour étayer ses affirmations, l'Abbé Stéphane a fait usage de tout un chapelet de versets dont celui renfermé dans le livre d'Exode, plus précisément Exode 23 : 20 à 23, lui a servi de mots de conclusion : "voici, j'envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, et écoute sa voix".

Vous avez sur la photo, à gauche : Monsieur l'Abbé Stéphane Muzie, curé de la paroisse Saint Vincent de Paul ; au milieu, Monsieur l'Abbé Camile Esika, curé de la cathédrale Notre Dame du Congo, et à droite : le Docteur Joyce Mvulizi, Président du groupe Saint Michel Archange.