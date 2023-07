Congo-Kinshasa: Compétitions interclubs de la CAF - V.Club croise Primeiro d'Agosto au premier tour préliminaire, Lupopo et Mazembe exemptés

L'AS V.Club de la RDC croisera Primeiro d'Agosto d'Angola au premier tour préliminaire de la 28ème édition de la Ligue de champions de la Confédération africaine de football (CAF), alors que le Tout-Puissant Mazembe Englebert et le FC Saint Eloi Lupopo devraient attendre le deuxième tour, tel est le résultat du tirage au sort effectué mardi 25 juillet, au siège de la CAF au Caire, en Egypte.

D'après le calendrier de la saison de cette instance sportive, le premier tour préliminaire interviendra du 18 au 20 août prochain pour les matches aller, et les matches retour du 25 au 27 août. En cas de qualification au prochain tour, V.Club affrontera le vainqueur du match Al Salaam du Sud Soudan à Al Hilal Omdurman du Soudan. Pour sa part, le TP Mazembe exempté du premier tour, attendre le vainqueur du match Dragon FC de la Guinée-Equatoriale et Nyasa Big Bullets du Malawi.

En Coupe de la Confédération, Lupopo, le seul représentant de la RDC cette saison, croisera en second tour, le vainqueur du duel Sekhukhune United (Afrique du Sud) et Young Baffaloes (Eswatini). Le match aller se jouera entre le 15 et le 17 septembre puis le match retour lors du week-end allant du 29 septembre au 1er octobre 2023. Il y a plus d'une vingtaine d'années, la RDC n'était représentée à cette compétition qu'avec deux clubs.

CAF Awards : fixée le 11 décembre au Maroc

Dans un autre chapitre, la soirée de gala CAF Awards consacrant le ballon d'Or africain édition 2023, aura lieu le 11 décembre, à Rabat, au Maroc. Cinq joueurs et non des moindres sont dans la course pour le titre de cette édition. Il s'agit d'André Onana le Camerounais gardien d'Inter Milan en Italie ; le Marocain Youssef En-Nesyri l'attaquant de Séville en Espagne ; l'Egyptien Mohamed Salah de Liverpool, le Nigérian Victor Osimhen, l'attaquant de Naples, et enfin, l'Algérien Riyad Mahrez l'ailier, Manchester City. Le tenant du titre, le Sénégalais Sadio Mané ne semble pas être dans la course, lui qui n'a pas brillé de mille feux avec Bayern de Munich suite à une blessure qui lui a même privé de la Coupe du Monde Qatar 2022.

CAF Awards pour rappel, c'est une cérémonie récompense les meilleurs joueurs des clubs et les internationaux qui se sont illustrés lors de la saison écoulée, avec en point d'orgue le couronnement des joueurs Africains de l'Année dans les catégories masculine et féminine.

Parmi les précédents lauréats de la catégorie hommes figurent le Camerounais Samuel Eto'o qui a gagné ce trophée en 2003, 2004, 2005 et 2010 ; l'Ivoirien Yaya Touré a pris la relève en 2011, 2012, 2013 et 2014 ; Didier Drogba un autre Ivoirien a glané deux trophées en 2006 et 2009, l'Egyptien Mohammed Salah (2017, 2018), Riyad Mahrez (2016), Nwankwo Kanu (1996 et 1999), Abedi Pele (1992) et le grand George Weah (1995), pour ne citer que ceux-là.

Plusieurs autres distinctions seront également en jeu, notamment celles du Joueur interclubs de l'année, le Jeune joueur de l'année, l'Équipe nationale de l'année, l'Entraîneur de l'année, le Club de l'année et le But de l'année. On retrouvera également, le prix de la Joueuse Interclubs de l'année, qui a été introduit l'année dernière après le lancement réussi de la Ligue des Champions Féminine de la CAF.