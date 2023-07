Cote d'Ivoire: Transformation des systèmes alimentaires- La Côte d'Ivoire co-préside un panel de haut niveau des parties prenantes à Rome

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, a co-présidé, le 24 juillet 2023 au siège de la FAO à Rome (Italie), un panel de haut niveau des parties prenantes sur la transformation des systèmes alimentaires. Rapportent les services officiels.

Trois problématiques ont meublé les échanges de haut niveau notamment construire une vision intégrée des objectifs et des solutions pour une transformation durable du système alimentaire, remédier aux conséquences négatives des systèmes alimentaires défaillants sur les groupes sociaux, tels que les déséquilibres de pouvoir, l'exclusion sociale et l'inégalité. Et enfin les meilleures pratiques au niveau national pour la promotion de la participation de toutes les parties prenantes et l'inclusion des plus valables dans le dialogue politique sur le système alimentaire. Le ministre d'Etat a salué l'honneur fait à la Côte d’Ivoire de participer à cette table ronde qui met en évidence la manière dont les agendas mondiaux peuvent être intégrés et concilier les intérêts divergents des parties prenantes.

Pour le ministre d'Etat, une transformation durable du système alimentaire, nécessite de définir clairement ensemble les objectifs. C’est un exercice souvent difficile à cause des intérêts divergents, a-t-il reconnu. Notons que le ministre d’Etat a co-présidé et modéré le panel de haut niveau en compagnie de Afshan Khan, global Coordinator, SUN et de Tom Arnold.