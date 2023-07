Ile Maurice: Moody's conserve l'«Investment Grade» de Maurice

C'est confirmé. Moody's a maintenu la note souveraine de Maurice à Baa3 avec une perspective stable. C'est ce qu'indique l'agence de notation dans sa «Credit Opinion» sur la dette souveraine du pays émise publiquement, mardi.

Cette perspective de notation stable reflète l'attente de Moody's que le profil de la dette de Maurice restera aligné sur la note Baa3. Elle prend en ligne de compte l'opinion émise selon laquelle les principaux indicateurs budgétaires ainsi que les métriques de dette continueront à s'améliorer, malgré les risques impactant les finances publiques, ceux-ci liés au choc inflationniste mondial.

De plus, Moody's souligne que les importantes réserves internationales de Maurice limitent le risque de vulnérabilité externe malgré d'importants déficits du compte courant, et fournissent une protection contre la hausse des prix à l'importation.

Toutefois, un certain nombre de facteurs pourraient éventuellement conduire à une amélioration de la notation de Maurice. Ils portent notamment sur une accélération de la croissance, conformément à l'objectif de 5 % fixé par le gouvernement, et une amélioration de la solidité budgétaire.

Cela, grâce à une réduction du fardeau de la dette publique sans une augmentation, cependant, des passifs éventuels de la dette garantie et non garantie du secteur public. Et qu'il y ait une amélioration de l'accessibilité de la dette.

En revanche, des facteurs pourraient entraîner un déclassement de la notation s'il devient de plus en plus probable que la dette publique resterait plus élevée que prévu car cela pèserait sur la solidité budgétaire. De la même façon, la probabilité d'un soutien gouvernemental aux entreprises publiques ou une diminution marquée des réserves internationales indiquerait des risques de vulnérabilité externe plus élevés et exercerait également une pression à la baisse sur la notation