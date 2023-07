Ile Maurice: Visage - Pascal Armance, gardien de la galaxie

Il navigue entre terre, ciel et mer. Pascal Armance, artiste-peintre d'origine mauricienne, est basé à Saint-Jérôme, au Canada. Spécialisé en «space art», il insuffle également la vie aux rues, localités et sites historiques de Maurice. Des commandes créatives de la diaspora qui font le tour du monde. Rencontre.

Ses canevas en voient de toutes les couleurs... et de toutes les formes. L'un d'eux dépeint les océans, un autre fait ruisseler des chutes d'eau, ou encore l'incontournable Pieter Both, tandis qu'un quatrième immortalise un coucher de soleil se jetant sur les façades d'une montagne. Ainsi s'aligne l'art de Pascal Armance.

«Je peins depuis 2016. En fait, je viens d'une famille d'artistes. Plusieurs frères étaient dans ce domaine. Mon papa était charpentier. Aussi, je jouais un peu avec le bois. À l'école, je continuais dans cette voie», raconte-t-il. En arrivant au Canada, il reprend ses pinceaux. Ce dernier est fasciné par le «space art», la galaxie, les planètes et les étoiles. Un style qui lui réussit bien.

«Je me suis lancé dans ce genre un peu par hasard et j'ai enchaîné avec plusieurs essais. Quand j'ai regardé le résultat, cela ressemblait à une galaxie. J'ai décidé de poursuivre sur cette lancée. C'est quelque chose que j'aimais bien et que j'ai intégré à mes peintures», affirme-t-il. D'ailleurs, explique Pascal Armance, ce genre artistique est souvent utilisé en photographie. Et en peinture tout aussi bien, en y intégrant une fusée ou en replantant le décor d'un phare dans l'univers spatial. Outre le fait de nous faire voyager dans son monde fictif, l'artiste a aussi bien les pieds sur terre... voire sur mer.

%

En effet, il reçoit plusieurs demandes de Mauriciens installés dans divers coins du monde, pour des tableaux reproduisant des scènes de vie de l'île. «Beaucoup d'émotions se dégagent de ces créations. Ce ne sont pas seulement les citoyens établis au Canada qui en cherchent, mais aussi ceux vivant en Europe et dans bien d'autres pays. Cela leur permet de retrouver les images du pays», confie-til. Ainsi, ses oeuvres voyagent au gré des contrées pour conter les vestiges de Maurice. D'autres images et paysages internationaux sont également au centre de ses inspirations.

Ayant pris part à des expositions collectives d'artistes à Montréal et à Trois-Rivières au Canada, Pascal Armance façonne également des porte-clés et des ornements en bois qu'il découpe à l'effigie de Maurice, entre autres formes. Il fabrique également des stickers à l'image de ses tableaux. Et jusqu'à la fin de l'année, il prévoit d'exposer ses oeuvres lors de deux marchés de Noël.