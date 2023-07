Afrique: 66ème réunion de la commission régionale de l'OMT pour l'Afrique - Pour un tourisme «plus résilient, écologique, inclusif et équitable»

L'île Maurice accueille la soixante-sixième réunion de la commission régionale africaine de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) sur le thème «Repenser le tourisme pour l'Afrique : relever les défis mondiaux et promouvoir l'investissement et les partenariats».

Plus de 20 ministres du continent y participent. La réunion de la commission sera suivie de conférences et d'ateliers techniques. Les États membres de l'OMT, les membres affiliés ainsi que les représentants des secteurs liés au tourisme africain sont en conférence depuis le mercredi 26 jusqu'au vendredi 28 juillet à l'hôtel Le Méridien, à Pointe-aux-Piments.

Le secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili, après sa rencontre avec le Premier ministre, Pravind Jugnauth, le mardi 25 juillet, avait déclaré que «cette réunion est l'une des plus importantes de la région en matière de tourisme post-Covid-19». Pour sa part, lors de l'ouverture officielle mercredi, le Premier ministre a relevé que l'industrie mondiale du tourisme est sur le point de retrouver ses niveaux d'avant la pandémie.

«Nous devons réfléchir ensemble à la manière de tirer parti de cette réussite et de relever les défis qui se profilent à l'horizon (...) la pandémie de Covid-19 a immobilisé le tourisme mauricien et tant d'autres secteurs par ses effets négatifs.». Cependant, a ajouté Pravind Jugnauth, «de 2022 à 2023, le tourisme à Maurice a enregistré un taux de récupération de 86,8 % par rapport à la période prépandémique. Les recettes touristiques ont augmenté pour atteindre USD 1,54 milliard pour la période de juillet 2022 à avril 2023. Cela reflète la collaboration réussie entre les secteurs public et privé (...) Nous nous concentrons désormais sur la construction d'une industrie touristique durable, inclusive et résiliente.»

Cependant, il est nécessaire de «revoir d'urgence le modèle touristique en intégrant la durabilité dans les politiques et stratégies pour accélérer la réalisation des objectifs de développement durable fixés par les Nations unies. L'objectif est de faire de Maurice une destination insulaire durable d'ici 2030». En conclusion, il a annoncé que «Maurice travaille, avec l'aide de la Banque mondiale, sur la préparation d'un plan de 10 ans pour l'avenir du secteur du tourisme». Au dire de celui-ci, «le tourisme est sur la voie de la reprise dans l'ensemble de l'Afrique». Même son de cloche du ministre du Tourisme, Steven Obeegadoo. «Un nouveau tourisme, plus résilient, écologique, inclusif et équitable.»

Siandou Fofana, ministre du Tourisme de Côte-d'Ivoire, a soutenu que «l'Afrique possède une richesse culturelle, naturelle et historique inestimable, qui attire des voyageurs du monde entier. Avec les différents thèmes, nous aurons l'occasion d'échanger des idées novatrices en faveur d'un tourisme responsable et inclusif. Ensemble, main dans la main, nous pouvons faire de l'Afrique une destination de tourisme de choix».

Pour sa part, Patricia Scotland, secrétaire générale du Commonwealth, explique que les États membres sont soutenus pour identifier les lacunes dans leur industrie touristique et partager les meilleures pratiques, soit des solutions tangibles et innovantes pour gérer les défis et opportunités dans le secteur.

L'accent est surtout mis sur la nécessité de travailler main dans la main comme une Afrique unie pour que le continent puisse affronter les crises futures et soit en mesure de relever de nombreux défis. Il était aussi question de promouvoir Maurice comme plateforme pour canaliser les investissements dans le tourisme africain.

Un MOU signé entre Maurice et l'Arabie saoudite

Après l'ouverture officielle de la 66e réunion de la commission régionale africaine de l'OMT, un memorandum of understanding (MOU) a été signé par le ministère du Tourisme mauricien et celui de l'Arabie saoudite. L'objectif principal est d'améliorer la coopération dans le domaine du tourisme et de renforcer les liens entre les deux pays.