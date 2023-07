Algérie: Feux de forêt - 12 mis en cause placés en détention provisoire

ALGER — Le juge d'instruction à la Section de Lutte antiterroriste et contre le crime organisé transfrontalier a ordonné le placement de 12 mis en cause en détention provisoire, pour leur implication dans le déclenchement des feux de forêt dans plusieurs wilayas, a indiqué jeudi un communiqué du Procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed à Alger.

"En application des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République, près le tribunal de Sidi M'hamed (section de lutte contre le terrorisme et le crime organisé) informe l'opinion publique qu'il a été procédé, suite au déclenchement de feux de forêts dans plusieurs wilayas, et vu les résultats des enquêtes, à l'arrestation de 12 mis en cause", lit-on dans le communiqué.

"Les parquets de la République près les tribunaux d'Amizour, de Lakhdaria, d'Akbou, d'El Harrouch, de Collo et de Tamalous, se sont dessaisis des dossiers des mis en cause en faveur de la Section de Lutte antiterroriste et contre le crime organisé transfrontalier près le tribunal de Sidi M'hamed", note la même source.

"Une enquête judiciaire a été diligentée contre les mis en cause avant que le juge d'instruction n'ordonne leur placement en détention provisoire", selon la même source.