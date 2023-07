Algérie: Célébration de l'Achoura - Les Mascariens perpétuent les bonnes actions envers les nécessiteux et les sans-abris

MASCARA — Les habitants de Mascara restent toujours fidèles aux us et coutumes de leur région à l'occasion de l'Achoura devant être célébrée vendredi notamment en observant le jeûne et en procédant à la préparation de repas à partager et à offrir aux personnes dans le besoin et aux sans-abris.

En plus du jeûne, les familles mascariennes continuent à organiser des banquets dans différents quartiers de la wilaya où le "Rogag" reste le plat favori offert généreusement aux pauvres et aux personnes sans-abri dans une ambiance de solidarité qui exprime l'attachement de la société locale aux traditions héritées des ancêtres.

Dans ce cadre, l'imam et cadre à la direction des Affaires religieuses et des Wakfs, Bachiri Mazouz, a indiqué à l'APS que le rituel en ce jour de l'Achoura se veut une perpétuation de la Sunna du prophète (QSSSL) qui recommande la bonne action et la zakat, lors de cette occasion religieuse.

La célébration de cette fête religieuse se caractérise également par des visites aux malades dans les établissements de santé pour leur procurer du réconfort dans la joie, la bonne humeur et la ferveur.

Les coutumes de célébration de l'Achoura des zones rurales se distinguent des traditions des centres urbains. Mis à part l'élan de partage commun avec les personnes dans le besoin, la fête de l'Achoura chez les villageois est célébrée avec faste. Des spectacles de fantasia et des halqas de dhikr et de madih attirent foule, comme c'est le cas dans les villages de "Sidi Bouadjmi", dans la commune de Ras El Ain Amirouche, et "Sidi Mohieddine", dans la commune de Guetna.

Les zaouias de la wilaya organisent, quant à elles, de nombreuses activités, notamment en honorant les apprenants du Coran et du livre de "Sahih El Boukhari et Mouslim".

Le commerce des produits artisanaux en plein essor à cette occasion

Le commerce des produits artisanaux connaît un regain d'activité en pareille circonstance, notamment dans les rues de Mascara attirant un grand flux de visiteurs et d'acheteurs.

Un visiteur remarquera dans le vieux quartier "Rekaba", au centre-ville de Mascara, un mouvement inhabituel de citoyens pour acquérir, en particulier, des ustensiles en poterie qui sont étroitement liés à la préparation du traditionnel "Rogag".

Kada, un vendeur de produits artisanaux dans ce quartier, indique que la célébration de l'Achoura est une occasion appropriée pour vendre des ustensiles en argile et en poterie, ainsi que de la pâte de Rogag, très prisée durant les jours de fête.

Le quartier Rekaba n'est pas le seul lieu de la ville où prolifère ce commerce. Il y a aussi les quartiers de "Baba Ali" et de "Bent Ain Soltane" qui comptent un nombre considérable de vendeurs de produits en poterie et en bois, mais aussi de tapis.

Le quartier "Bent Ain Soltane", au centre-ville de Mascara, est réputé également dans la vente des épices utilisées dans la préparation du plat "Rogag", de la pâte de Rogag, aux côté de douceurs et autres parfums et arômes utilisés comme encens.

Le commerce de légumes et viandes rouges et blanches connaît également une situation favorable à l'occasion de le fête de l'Achoura.