Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 Juillet 2023

Niger : Mesure de fermeture des frontières- Les putschistes accusent la France d’être "passée outre"

Les militaires putschistes qui ont pris le pouvoir au Niger, ont accusé jeudi la France d'être "passée outre" leur décision de fermer les frontières en faisant atterrir à Niamey un avion militaire. En raison à la décision annoncée mercredi soir "relative à la fermeture des frontières aériennes et terrestres, il a été constaté que le partenaire français est passé outre pour faire atterrir un avion militaire de type A401 à l'aéroport international de Niamey ce matin (jeudi ) à 06H30" (05H30 Gmt), affirment les putschistes dans un communiqué, en appelant "une fois pour toute au respect strict des dispositions" prises par la junte. (Source :aniamey.com)

Sénégal : Coup d’État au Niger- Le président Macky Sall condamne fermement cette pratique

Des militaires putschistes ont renversé le président nigérien Mohamed Bazoum qui avait été démocratiquement élu en 2021, ce jeudi. Cette prise de pouvoir par la force a été dénoncée par la communauté africaine et internationale. Le président sénégalais Macky Sall a réagi à cet événement sur sa page Twitter, condamnant fermement le coup d'État militaire au Niger. Il a rappelé que la prise de pouvoir par la force est inacceptable et a exprimé sa solidarité avec le président Mohamed Bazoum, soulignant que la sécurité et la sûreté du président et de sa famille doivent être préservées. Le chef de l'État sénégalais a également appelé à la restauration de l'ordre constitutionnel dans le pays. Le coup d'État au Niger a suscité une réaction ferme de la part des leaders africains et internationaux, qui condamnent cette pratique mettant en péril la stabilité politique et la démocratie dans la région. (Source : adakar.com)

%

Mali : Coopération : Tête-à-tête entre GOITA et TRAORE à Saint Pétersbourg

Le Président de la Transition du Burkina Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE et le Président de la Transition malienne, le Colonel Assimi GOÏTA, se sont entretenus en tête-à-tête, le jeudi 27 juillet 2023, en fin de matinée, en marge de la cérémonie d’ouverture du 2è Forum économique et humanitaire, Russie-Afrique. Les deux Chefs d’Etat ont échangé sur les relations de coopération entre leurs pays qui traversent actuellement une situation sécuritaire et humanitaire difficile. Cette rencontre a été une occasion pour les deux dirigeants de réaffirmer leur engagement et leur volonté de renforcer la mutualisation de leurs efforts dans le cadre de la lutte contre l’hydre terroriste qui sévit dans ces deux pays frontaliers. (Source : abamako.com)

Côte d’Ivoire : Lutte contre la contrefaçon : Un autre entrepôt de stockage de boisson illicite démantelé

Lors d’une opération de lutte contre la contrefaçon, le mardi 25 juillet 2023, la Gendarmerie nationale a démantelé un entrepôt de stockage de boissons illicites situé à Aboboté, dans la commune d'Abobo. Cet assaut a permis l'arrestation de cinq individus, dont le responsable de la société illégale "Cave Amitié", spécialisée dans la vente de boissons prohibées. Un important lot de boissons, comprenant des marques telles que Alomo Bitters, Adonko 123, Lime Cordial, Café Rhum, Koko Kéké, Liberty, Adonko 2 Fingers et Cuvée Cabernet, a été saisi. Ces produits étaient stockés dans des conditions très insalubres, répartis entre 9 entrepôts. Les individus arrêtés devront répondre de leurs activités illégales devant la justice, et la Gendarmerie nationale continuera à renforcer ses efforts pour combattre la contrefaçon et protéger la population contre les produits non conformes. Cette opération marque une avancée significative dans la lutte contre les boissons contrefaites et sert d'avertissement clair à ceux qui cherchent à tirer profit de telles activités illégales. (Source : Fratmat.info)

Gabon : Prise d’otages de Mandji- La réplique cinglante de Jessye Ella Ekogha Maganga Moussavou

Après les propos controversés, pour ne pas dire choquants, de l’ex-vice-président gabonais suite à la tragique prise d’otages ce weekend à Mandji qui s’est soldée par le décès du forcené suite à un échange de tirs avec les gendarmes, le porte-parole du président Ali Bongo Ondimba a réagi, fustigeant le caractère « irresponsable » de tels propos qui relèvent, selon lui, de « petits calculs personnels ». « Au nom de petits calculs personnels, certains n’hésitent pas à souffler sur les braises de la violence et monter la population contre ceux chargés de les protéger », a cinglé Jessye Ella Ekogha sur Twitter. « C’est dans ces situations que l’on distingue l’homme d’État du politicien, le responsable de l’irresponsable », a-t-il ajouté comme pour souligner la différence de comportement en Pierre Claver Maganga Moussavou et le président Ali Bongo Ondimba. (Source : alibreville.com)

Guinée : Crief- Le plus dur s’annonce pour Dr Diané et ses avocats…

C’est désormais plié pour Dr Mohamed Diané et ses avocats. L’espoir qu’ils fondaient sur la Cour Suprême pour « échapper » à un procès devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (Crief) vient de fondre. Après le rejet par cette juridiction des exceptions soulevées par ses avocats, l’ancien ministre de la Défense d’Alpha Condé n’aura (peut-être) pas d’autre choix que de faire face au juge pour essayer de se blanchir. Un exercice décisif. Tellement que le dossier de l’accusation est épais. Corruption, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics, complicité…Son avocat maitre Ciré Clédor Ly se prépare dorénavant avec ses confrères de la défense pour cette nouvelle bataille. Il promet qu’il n’abandonnera pas Dr Diané, en détention à la maison centrale depuis avril 2022. (Source : africaguinee.com)

Rca : Deuxième sommet Russie- Afrique- Poutine promet la livraison des céréales à Bangui

Ouvert ce jeudi 27 juillet 2023 à St Petersburg en Russie, le deuxième sommet Russie-Afrique a tenu toute sa promesse avec la participation de plus de vingt chefs d'état et de Gouvernement des pays africains parmi lesquels le président de la République Centrafricaine, Faustin Archange TOUADERA. Le fait marquant de la cérémonie d'ouverture a été la promesse de livraison gratuite de 25000 à 50000 tonnes des céréales à la RCA et cinq autres pays africains. La question de la sécurité alimentaire qui est l'un des principaux objets de ce sommet, se justifie à travers cette annonce du Président russe, Vladimir POUTINE. Dans son discours, le président de la Fédération de Russie Vladimir POUTINE, a retracé la bonne marche de la coopération économique entre son pays et le continent africain. Il a félicité l'augmentation du volume commercial entre la Fédération de Russie et les pays africains, passant de 10% à plus de 60% au début de l'année 2023. (Source : abangui.com)

Nigeria : Coupe du monde foot/féminin- Les nigérianes surprennent les australiennes/3- 2

Les Australiennes, co-hôtes du Mondial privées de leur star Sam Kerr blessée, se sont faites surprendre par les Nigérianes (3-2), qui font un grand pas vers les huitièmes de finale. Onome Ebi et Osinachi Ohale célèbrent la fin du match du groupe B de la Coupe du monde féminine contre l'Australie à Brisbane, Australie, le 27 juillet 2023. Les Australiennes, co-hôtes du Mondial privées de leur star Sam Kerr blessée, se sont faites surprendre par les Nigérianes (3-2), qui font un grand pas vers les huitièmes de finale (Source : Afp)

Zimbabwe : Activités des partis politiques- Des candidats de l'opposition évincés par un tribunal

Revers de taille pour l'opposition au Zimbabwe à moins d'un mois des élections : Un tribunal a disqualifié jeudi tous ses candidats aux législatives dans la deuxième ville du pays, traditionnellement l'une de ses places fortes. Cette décision ouvre la voie au parti au pouvoir, le Zanu-PF, qui pourra s'emparer des douze circonscriptions de Bulawayo lors du scrutin du 23 août, puisque ses candidats s'y présenteront pratiquement sans opposition. Comme la capitale Harare, la ville du sud-ouest est considérée comme un bastion de la Coalition des citoyens pour le changement (Ccc), qui y avait présenté douze candidats, tous mis hors course par le tribunal. « Nous condamnons cette tentative à peine voilée d'imposer des candidats aux citoyens de Bulawayo. C'est une tache sombre sur notre démocratie", a déclaré à l'Afp Fadzayi Mahere, porte-parole du Ccc