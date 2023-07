Afrique: L'Education et l'Enseignement au cœur des débats au deuxième Sommet Economique et Humanitaire Russie-Afrique

Table ronde au Deuxième Sommet Economique et Humanitaire Russie-Afrique sous le thème Promotion des meilleurs pratiques monétaires en Afrique

« Promotion des meilleurs pratiques monétaire en Afrique », c’est le thème développer à l’occasion d’une table ronde organisé en marge du deuxième Sommet Economique et Humanitaire Russie-Afrique ce 28 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. A cet effet, l’enseignement et l’éducation ont été mis en exergue parce qu’étant des facteurs clé à la bonne mise en œuvre des politiques monétaires sur le continent.

La tradition entre l’Union soviétique et l’Afrique à s’entraider existe depuis l’époque coloniale ou l’URSS combattait l’esclavage dont le peuple africain subissait, a déclaré Yasmina Abramova membre de l’académie des sciences. Elle indique qu’« en effet, ces facteurs ont été développer à la séance plénière d’où l’accès de la population à tout ce qui est nécessaire à la vie, et qui participe à l’amélioration des conditions humaines ».

A l’en croire, la coopération Russo-africaine dans cet aspect éducatif, morale et humanitaire joue un rôle important surtout en ce qui concerne les étudiants africains. Ainsi la formation que la Russie les offre est le gage de l’économie, ce qui fait qu’ils peuvent faire partie de l’élite et se propager au rang des Etats-Unis et de la Chine.

Selon elle, certains pays africains renoncent à la relation Russo-africaine sous prétexte que la coopération humanitaire pourrait nuire à l’économie. Ce qui n’est pas le cas avec l’exemple de l’Ethiopie qui bénéficie d’une Académie de Sciences de la biologie, de la santé qui fait actuellement preuve de l’excellence de la science russe en Afrique.

Par conséquent, elle rajoute que toutes les délégations africaines qui viennent à Addis Abeba pourraient voir l’expérience russe développée dans cette zone de l’Afrique.

Parallèlement, Denis Gribov représentant du Ministère de l’Enseignement en Russie affirme que 4500 étudiants africains viennent chaque année en Russie. « Nous avons une grande expérience dans le domaine de l’éducation. Aujourd’hui, nous avons la possibilité de parfaire les relations grâce à la nouvelle technologie avec l’utilisation des plateformes digitales », affirme-t-il.

M. Gribov d’assurer que les enseignants russes ont la possibilité d’aller en Afrique pour enseigner la langue russe, ce qui est important dans les liens économiques et politiques que la Russie entretient avec le continent. Cette année, 28 centres d’éducation seront ouverts dans le pays pour tous les étudiants africains qui veulent apprendre à parler la langue russe pour bénéficier d’une formation de haute qualité, souligne-t-il.

Patricia Kalinga, représentante des diplômés russe en Zambie pour sa part fixe l’objectif de leur association visant à renforcer les relations économiques entre la Russie et la Zambie à l’aide de l’enseignement. Elle exprime sa motivation au nom de leur association pour développer les relations économiques, humanitaires et culturelle entre la Zambie et la Russie.