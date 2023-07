Afrique: Deuxième Sommet Economique et Humanitaire Russie-Afrique - Le Président Macky Sall prône pour l'Accord sur l'initiative céréalière de la Mer noire et la levée des entraves au commerce de l'engrais en Afrique

« Nous souhaitons la désescalade pour aider à l’accalmie et à la restauration du libre commerce des céréales et des fertilisants », a déclaré le Président Macky Sall à la 2eme journée du Sommet Economique et Humanitaire Russie-Afrique ce 28 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg.

Selon lui, ce sommet s’inscrit dans le même esprit de concertation russo-africaine dont les origines remontent aux années de lutte pour la décolonisation du continent. Ainsi il se félicite des relations politiques russo-africaine qui sont excellentes.

Cependant, il estime que des efforts doivent être faites pour donner un contenu plus consistant à notre coopération économique.

Le potentiel de notre partenariat est énorme : L’Afrique, c’est 30 millions de Km2, plus d’un milliard trois cents millions d’habitants. La Russie, c’est plus de 17 millions de km2 et plus de 144 millions d’habitants, indique le Président Sall.

Devant cet état de fait il insiste sur le fait que le continent africain et la Russie constituent un géant démographique et disposent de l’essentiel des ressources naturelles de la planète.

A l’en croire « nous avons donc de quoi coopérer dans quasiment tous les domaines : agriculture et agroalimentaire, infrastructures, hydrocarbures, mines, transport, industrie et TIC pour ne citer que quelques secteurs ».

Cependant, il rajoute qu’il nous faut bâtir des mécanismes adéquats et pragmatiques d’investissement, de financement et de partenariat pour transformer notre potentiel en actes et réaliser une prospérité partagée.

Dans le même sens, le Président Macky Sall de renouveler son appel pour la reconduction de l’Accord sur l’initiative céréalière de la Mer noire et la levée des entraves au commerce de l’engrais.

Car il estime que c’est à ces deux conditions que l’Afrique pourrait éviter une crise alimentaire majeure, alors même qu’elle continue de subir de plein fouet les effets néfastes de la pandémie.