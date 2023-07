Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - La Chine accompagne les porteurs de projets

L'ambassade de Chine au Congo a, par l'entremise de la Fondation Congo Assistance, remis le 27 juillet à Brazzaville de matériels à vingt jeunes entrepreneurs congolais oeuvrant dans les domaines du maraîchage, de la transformation agricole et du bois, de l'artisanat...

Dans le cadre de l'exécution de leur partenariat, l'ambassade de Chine a remis officiellement des dons à vingt jeunes qui ont répondu à l'appel d'offre lancé par la Fondation Congo Assistance (FCA). Ces matériels permettront aux bénéficiaires de lancer leurs activités entrepreneuriales et faciliter leur autonomisation.

Ce don est composé essentiellement des matériels de types différents et d'un appui financier. Chaque porteur de projet a reçu du matériel d'accompagnement selon ses besoins : des machines à coudre, un groupe électrogène, des marmites en aluminium et autres accessoires ainsi qu'une enveloppe de 100.000FCFA. Le financement des micro projets vise à accompagner et à encourager les jeunes dans l'entrepreneuriat. Pour y aboutir, la Fondation Congo Assistance avait lancé un appel à candidature sur toute l'étendue du territoire national, afin de donner des chances égales à tous les jeunes du Congo.

Avec l'appui de l'ambassade de Chine, la FCA a pu identifier des projets qui avaient un réel potentiel économique et social en matière de rentabilité commerciale et de création d'emplois. Les secteurs qui ont été sélectionnés sont, entre autres, le maraîchage, l'artisanat, la soudure, la transformation agroalimentaire et l'économie numérique.

A en croire la cheffe de département projet, étude, suivi et évaluation à la FCA, Noelly Oyabiki, les beneficiaires seront suivis dans l'exécution de leur projet.

Au nom des récipiendaires, Jean Rémy Moukala, lui-même bénéficiaire, a apprécié l'engagement social de la FCA et de l'ambassade. « Ce geste est très important pour la suite de nos activités. Il nous permettra d'être plus compétitif sur le marché et de valoriser l'artisanat au Congo. Je vous rassure que ce matériel sera utilisé efficacement. Je vous remercie infiniment », a-t-il indiqué.

Cette donation vient après plusieurs autres gestes identiques dont celui qui a été fait récemment aux orphelinats. C'est le fruit du partenariat entre l'ambassade de Chine et la FCA.

Ma Fulin a rappelé que ces dernières années, l'ambassade de Chine au Congo et la FCA ont mis en oeuvre plusieurs projets sous diverses formes, apportant un fort appui au développement des groupes vulnérables et gagnant une vaste appréciation dans la société congolaise.

De son côté, Michel Mongo a rendu un vibrant hommage à l'ambassadeur de Chine au Congo qui est en fin de mission. Il lui a, d'ailleurs, offert au nom de la fondation, notamment de sa présidente Antoinette Sassou N'Guesso, un présent comme cadeau de souvenirs.

« C'est avec un sentiment mêlé de pincement au coeur et de joie que j'exprime notre gratitude à son excellence qui est en fin de mission diplomatique au Congo. Nous avons passé ensemble des moments de joie et de peine, mais nous sommes heureux de travailler avec vous », a signifié Michel Mongo.

Créée en mai 1984, la FCA promeut l'action sociale dans les domaines de la santé, l'éducation, la technologie et bien d'autres. Elle milite pour l'amélioration des conditions des plus démunies en République du Congo.