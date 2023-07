Congo-Brazzaville: Musique - Youlou Mabiala intronise son fils Audy Youlou Mabiala

La cérémonie d'intronisation de l'artiste musicien Audy Youlou Mabiala par son père le prince Youlou Mabiala s'est déroulée au bar La Détente à Bacongo dans le deuxième arrondissement de Brazzaville, lors d'un concert donné pour la circonstance par le nouveau président de l'orchestre Kamikaze Loningisa.

Avant de prendre son vol pour la France où il suit ses soins appropriés à la suite de l'accident vasculaire cérébral, le prince Youlou Mabiala a patronné et intronisé son fils Audy Youlou Mabiala comme son successeur et président de son orchestre Kamikaze Loningisa. Cette cérémonie s'est déroulée au cours d'un concert dit « Concert de relance des activités de l'orchestre Kamikaze Loningisa ». Le prince YM a profité de l'occasion pour lancer officiellement la carrière musicale de son fils Audy Youlou Mabiala.

Ayant à son actif des centaines de chansons avec des nombreux tubes intemporels, le prince Youlou Mabiala a suivi en live très émerveillé la prestation musicale de son fils. Lors de ce concert, son fils Audy Youlou Mabiala a interprété le répertoire de quelques titres de son père à l'OK Jazz tels que "Muana bitendi". Puis celui de Kamikaze Loningisa avec des titres à succès parmi lesquels "Loufoulakari", "Maka", "1x2 Mabe", "Mamou", "Nsona", "Carte postale", "Lili", "Je suis encore jeune." Cette prestation a permis au père d'avoir un véritable aperçu sur le talent de son fils. « Mon père repart pour la France plein de joie et d'espoir, car il a la certitude que la relève est bien assurée jusqu'à ce qu'il se remette totalement. Il nourrit toujours l'idée de se produire encore dans les années à venir. Il ressort aussi que désormais l'orchestre Kamikaze Loningisa fera partie du décor musical de notre pays sous ma direction avec des concerts et des albums sur le marché. Mais je vous avoue que la cérémonie, la présence de la famille et l'ambiance qu'il y a eue m'ont fait réaliser la grandeur de la charge. Mais je reste confiant car si le prince m'a désigné, c'est qu'il connaît le potentiel que j'ai », a déclaré Audy Youlou Mabiala.

Le nouveau président de Kamikaze Loningisa a souligné que, comme l'orchestre est relancé, il ne leur reste plus qu'à mettre le programme en exécution. Certes les dates ne sont pas encore fixées mais il est prévu un média tour, une conférence de presse, une sortie officielle, des concerts sur Brazzaville, Pointe-Noire, Nkayi, Dolisie, Ouesso, Kinshasa, puis Paris. « Je lance un appel à tous ceux qui aiment le Congo, qui aiment Youlou Mabiala et Kamikaze Loningisa de soutenir cette oeuvre, car j'ai besoin des fonds et d'instruments de musique. Je remercie tous ceux qui se sont impliqués pour la réalisation de mon intronisation », a-t-il indiqué.

Artiste musicien congolais, auteur compositeur de la rumba, le prince Youlou Mabiala, né le 6 mars 1947 à Brazzaville, s'était effondré sur scène des suites d'un accident vasculaire cérébral lors de la soirée de banquet marquant les 44 ans de l'indépendance du Congo, célébrés le 15 août 2004 à Pointe-Noire.