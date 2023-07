Congo-Brazzaville: Coopération - La France accompagnera le Congo dans l'installation de la bibliothèque parlementaire

La députée française, Amelia Lakrafi, qui a eu des entretiens le 26 juillet à Brazzaville, avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Léon Alfred Opimbat, et les membres de la Commission Affaires étrangères, Coopération et des Congolais de l'étranger a réitéré la volonté de son institution d'accompagner le Congo dans l'installation de la bibliothèque parlementaire.

Après les échanges avec le premier vice-président de la chambre basse du Parlement, la députée de la dixième circonscription des Français établis hors de France, membre de la commission Affaires étrangères a eu une séance de travail avec les membres de la Commission soeur de la République du Congo que préside Pierre Obambi. La séance de travail a tourné autour de la coopération interparlementaire entre les deux instances techniques. La partie congolaise a, en effet, avancé quelques préoccupations qui lui tiennent à coeur, notamment le renforcement des capacités humaines par la formation continue des députés, les voyages d'amitié et d'études.

Amelia Lakrafi a, de son coté, rappelé que la diplomatie parlementaire est importante pour la France en commençant par son président, Emmanuel Macron. D'après elle, la France a la chance d'être l'un des vieux parlements au monde. S'agissant du projet de la bibliothèque parlementaire qui tient à coeur le parlement congolais, elle a confirmé la disponibilité de son pays d'accompagner le parlement congolais. D'où la nécessité de numériser les ouvrages historiques dans la bibliothèque.

« J'ai vu le protocole d'accord entre nos deux institutions, j'ai noté les points importants pour vous, notamment la formation continue des parlementaires et fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Il y a également un autre point qui me parait très important à votre demande de vous accompagner sur la bibliothèque parlementaire. Nous avons la chance et l'honneur d'être un des plus vieux parlements du monde, nous avons le deuxième parlement le plus vieux au monde mais la bibliothèque la plus ancienne du monde. Nous avons la première bibliothèque parlementaire, donc ce sera intéressant de vous accompagner pour la vôtre », a-t-elle déclaré.

Saluant la densité des relations avec des visites réciproques au plus haut sommet de l'Etat, entre les deux pays, Amelia Lakrafi a indiqué que le Congo fait partie des 45 pays de sa circonscription et une des cinq priorités de son action. « Nous avons abordé des sujets qui sont aussi variés que la mobilité des artistes et des oeuvres d'art. Le sujet mémoriel est vraiment très important pour nous et pour le président Emmanuel Macron et pour vous et votre président. Nous avons aussi échangé sur le prochain sommet des trois bassins qui aura lieu au mois d'octobre et pour lequel plusieurs chefs d'Etat seront là, nous espérons que le nôtre aussi sera là. C'est un sommet très important autant pour nous que pour vous », a-t-elle conclu.