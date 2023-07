Afrique: Afrobasket féminin « Fiba 2023 » - Quatre belles affiches au programme ce vendredi à Kigali

La 28e édition de l'Afrobasket féminin « Fiba 2023 » débute ce vendredi à la BK Arena, dans la capitale rwandaise. Quatre matches sont au programme de la première journée du tournoi, très attendu, qui regroupe 12 équipes.

KB Arena, une salle ultramoderne, sera le théâtre de l'AfroBasket féminin de 2023. Kigali organise, pour la première fois, la compétition continentale qui débute ce vendredi. Douze équipes, à savoir le Sénégal, le Mali, le Nigeria, le Rwanda, la Rd Congo, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire, le Mozambique, le Cameroun, l'Égypte, la Guinée et l'Angola sont en compétition, lors de cette 28e édition. Le Nigeria, triple champion en titre, le Mali, le Cameroun et le Sénégal, se sont qualifiés automatiquement, après avoir atteint les demi-finales du tournoi de 2021, à Yaoundé, au Cameroun. La République démocratique du Congo a assuré sa participation au tournoi en remportant les éliminatoires de la Zone 4 qui se sont tenues à Yaoundé. L'Égypte, de son côté, a battu l'Ouganda lors des éliminatoires de la Zone 5, mais les deux équipes se sont qualifiées pour le tour final. Concernant le Mozambique et l'Angola, ils ont terminé respectivement premier et deuxième de la Zone 6 et ont assuré leur participation à l'évènement. Le Rwanda s'est qualifié en tant que pays hôte.

Ce vendredi, quatre matches sont au programme. Le Nigeria, champion en titre, fera face à la RD Congo, en première heure. Le Mali va affronter l'Ouganda, tandis que le pays hôte, le Rwanda, aura comme adversaire la Côte d'Ivoire. Le Cameroun défiera, pour sa part, le Mozambique.

Quatre matches seront au programme par jour, pendant la phase de groupe, entre le 28 et le 30 juillet. Les équipes bénéficieront d'un jour de repos, le 31 juillet. Les vainqueurs des groupes A, B, C et D seront directement qualifiés pour les quarts de finale. Les équipes qui termineront à la deuxième et à la troisième place se rencontreront le 1er août lors des qualifications pour les quarts de finale.

À noter qu'en plus de couronner les championnes d'Afrique 2023, les deux finalistes se qualifieront pour le Tournoi de qualification olympique féminin de « Fiba Woqt » qui aura lieu en février 2024.

Programme du vendredi 28 juillet

9 h 30 : Nigeria-Rd Congo

12 h 30 : Mali-Ouganda

16 h 00 : Rwanda-Côte d'Ivoire

19 h 00 : Cameroun-Mozambique