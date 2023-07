Afrique: Congo-France - Redynamiser la coopération décentralisée

En séjour de travail à Brazzaville, la députée de la 10e circonscription électorale des français établis hors de France, Amélia Lakrafi, a échangé le 26 juillet avec le ministre délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, sur la nécessité de redynamiser la coopération décentralisée entre les deux pays.

Impliquée dans la problématique de la décentralisation, la députée membre de la commission Affaires étrangères de l'Assemblée nationale de France a souligné l'importance de développer l'entraide, le partenariat, dans le cadre d'une coopération gagnant-gagnant entre les communes congolaises et françaises. Amélia Lakrafi a exprimé son intérêt de voir les jeunes français de province du sud, de l'est, de la Bretagne découvrir l'Afrique, notamment le Congo qui a des villes formidables de par sa position géographique à côté du fleuve Congo.

« Avec monsieur le ministre, nous avons prévu de nous revoir bientôt en visioconférence pour échanger sur un certain nombre de communes congolaises qui souhaitent faire de la coopération décentralisée avec des villes françaises ou des universités, des écoles entre elles, des laboratoires de recherche. L'idée c'est de pouvoir développer encore un peu plus cette relation que nous avons entre la France et le Congo. De façon très concrète, le ministre va nous donner une liste des villes ou communes qui ont envie de s'ouvrir et de créer des jumelages avec des communes françaises », a-t-elle expliqué à la presse à la fin des échanges.

Le Pnud réitère son soutien au Congo

Le ministre délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local a, par ailleurs, échangé avec la représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) au Congo, Adama Dian Barry. Les deux personnalités ont, en effet, passé en revue le programme de partenariat biannuel signé depuis quelques mois et évoqué les possibilités d'accélérer l'opérationnalité des différentes priorités retenues dans ce programme. « Nous avons beaucoup parlé des questions de planification coordonnée du développement économique local pour voir comment est-ce que nous pourrions renforcer le partenariat dans ce cadre. Le but est de faciliter la réalisation des projets socioéconomiques concrets sur le terrain en impliquant les collectivités territoriales dans le cadre de la planification, du suivi et de l'évaluation de ces programmes de manière concertée avec les communautés », a indiqué Adama Dian Barry.

Par ailleurs, elle a annoncé qu'une équipe technique a été mise en place pour travailler sur une feuille de route afin de permettre le démarrage du programme dans les brefs délais. Cette équipe aura, a-t-elle renchéri, entre autres missions, adopter la démarche méthodologique qui a également fait l'objet de leurs échanges.