Angola: Le Chef de l'État angolais s'entretient avec l'ancien Premier ministre de São Tomé

Luanda — Des questions sur le développement politique, économique et social de l'Angola et de São Tomé et Principe ont été analysées lors de l'audience que le Président de la République, João Lourenço, a accordée, ce jeudi, à Luanda, à l'ancien Premier ministre santoméen, Jorge Bom Jesus.

S'adressant à la presse à l'issue de la réunion, Jorge Bom Jesus, actuellement membre de l'Assemblée nationale de Sao Tomé, a déclaré que les deux pays entretiennent d'excellentes relations de coopération et, pour cette raison, ils tiennent des consultations régulières pour échanger des idées.

« Les deux pays ont plusieurs affinités et une histoire forgée depuis le temps de la lutte pour la libération jusqu'à leur indépendance respective, nous cherchons donc de nouvelles voies pour notre processus de développement », a-t-il souligné.

Jorge Bom Jesus, homme politique de 61 ans, a été Premier ministre de São Tomé et Principe de 2018 à 2022.

L'Angola et São Tomé et Principe ont officialisé leur coopération en février 1978, à travers l'Accord général d'amitié et de coopération, et la Commission mixte bilatérale créée en janvier 1980.