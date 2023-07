Congo-Brazzaville: Portrait - Mauricette Nkokolo, profession hôtesse

De nombreux métiers, tapis dans l'ombre, contribuent à la lumière des grands évènements. Ils sont techniciens du son, traiteurs, infographistes, agents de sécurité, peu importe, Mauricette est, quant à elle, hôtesse d'accueil. Focus sur les « petites mains » et grands sourires qui joignent l'utile à l'agréable.

Mauricette est née un début d'avril à Dolisie. A l'âge de 20 ans à Pointe-Noire, elle embrasse le métier d'hôtesse au service de l'agence de marketing XP international qui a notamment pour client la Société industrielle et agricole du tabac tropical. C'est là, sur l'avenue Emmanuel Dadet, au plein coeur de la ville océane, à la station TotalEnergies Mayombe et derrière un stand publicitaire de cigarettes, que Mauricette découvre pour la première fois ce qui est devenu son métier depuis plus de huit années. Ce qu'il lui faut pour être hôtesse ? « Une dose d'intelligence, de la culture générale, un capital sympathie, un élan de dynamisme, suffisamment de courage, de la sagesse et du sérieux », répond Mauricette avec, forcément, un sourire qui appartient à la panoplie d'une hôtesse digne de ce nom. La drague, est-on tenté de questionner ? . « Je suis une femme, alors ça me paraît presque inévitable d'être abordée mais il y a beaucoup plus de drague dans la rue que dans l'exercice de ma profession. En tous les cas, en tant qu'hôtesse, il est très important de savoir tenir ses distances, ça fait partie de chacune de mes missions », lâche-t-elle, aguerrie aux risques du métier.

Si elle travaille parfois pour d'autres employeurs, telle l'agence AG Partner pour le lancement de eSIM d'Airtel à l'hôtel Hilton dans un récent passé, c'est surtout avec les Brasseries du Congo qu'elle officie la plupart du temps . « Avec Brasco, c'est une longue histoire qui a commencé en 2016, j'y ai suivi ma formation d'hôtesse et c'est un peu une seconde famille, elle m'a d'ailleurs soutenue tout autant moralement que financièrement lorsque, hélas, le père de mon fils est décédé. Il y a un esprit de solidarité très fort entre collègues et responsables », confie celle qui affiche néanmoins d'autres ambitions. « J'ai, j'en suis convaincue, les compétences pour suivre une formation qualifiée afin de devenir agent commercial, ça fait partie de mes objectifs », dit-elle.

Pas question pour autant de faire preuve d'attentisme, Mauricette a, dans un autre registre, créé avec quelques amies sa propre structure FC Event, pour dire Force congolaise Event, spécialisée dans la décoration. Au-delà de cette nouvelle corde à son arc, dans son currilum vitae d'hôtesse, les évènements sont légion, Raid Mayo, Dimanche Zen, Call Center Botswana, Bunda Makassi, Class Moment Tour, Brasco Champion's League, 14 juillet à la résidence du consul de France... « Pour celles qui rêveraient d'être hôtesses, il faut savoir être ponctuelle, avoir une bonne élocution et une présentation soignée, faire preuve de patience, de bienveillance, accepter aussi de rentrer tard le soir ou même la nuit. C'est un métier qui a de nombreuses exigences », conseille Mauricette qui conclut : « Il faut savoir qu'être hôtesse, en tant que contact direct, exerce une influence majeure entre l'entreprise et le client ou visiteur. Cela demande d'adopter un comportement professionnel en toutes circonstances.»