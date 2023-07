Congo-Kinshasa: 9es Jeux de la Francophonie - Kinshasa, désormais capitale francophone

Ça y est. Kinshasa accueille ce vendredi 28 juillet les neuvièmes Jeux de la Francophonie.

Plus qu'un événement, il s'agit de la régénérescence d'un pays qui, à travers l'organisation de cette compétition internationale, entend projeter l'image d'une nation en mouvement déterminée à exorciser ses vieux démons de stagnation et d'immobilisme. À quelques heures de l'ouverture des jeux, la mégalopole kinoise vit ses derniers instants des préparatifs d'une compétition qui laissera des traces indélébiles après le combat du siècle Mohamed Ali-Georges Foreman en 1974.

En accueillant la communauté francophone, la République démocratique du Congo (RDC) renoue, pour ainsi dire, avec les évènements de prestige censés promouvoir ses talents à l'échelle internationale. Près de deux-mille huit cents personnes sont attendues dans la ville sur les quatre mille cinq cents initialement prévues. Ce qui prélude la dimension qu'aura à prendre cette fête de la jeunesse francophone dans une ville déjà réputée ambiante pour sa musique et sa rumba.

Pendant dix jours, les Kinois devront vivre des moments magiques à travers l'alliage parfait qui sera fait entre le sport et la culture. Nonobstant le désistement de certains pays, ou mieux le renoncement, pour d'autres, à leur participation à certaines disciplines, cela est loin d'entamer le moral des organisateurs à offrir à la jeunesse francophone ce dont elle a droit: la communion fraternelle par le sport et la culture. Plusieurs autres délégations ont déjà posé leurs valises à Kinshasa, à l'instar de la Côte d'Ivoire, du Liban, de la Suisse, du Togo, du Cameroun, du Bénin, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad, du Sénégal, etc.

Tous les sites sportifs et culturels retenus que sont le stade Tata Raphaël et le stade des Martyrs pour le sport et les onze autres dédiés à la culture dans son ensemble sont pratiquement fin prêts pour accueillir ce grand évènement. Le travail abattu, dans les différents sites, donne satisfaction et incite à l'optimisme. Ce qui est sûr, c'est que Kinshasa sera en effervescence durant la période des jeux. Le trafic sur les principaux axes routiers risque d'en subir le contrecoup du fait surtout de la proximité des sites confinés pour la plupart entre les communes de Lingwala, Kalamu et Gombe. À ce sujet, il nous revient que des dispositions ont été prises pour garantir la fluidité du trafic ainsi que la sécurité des athlètes et des invités.