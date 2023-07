Congo-Kinshasa: Jeux de la Francophonie - TV5 rassure le gouvernement sur la couverture médiatique

Le Média français TV5 Monde rassure le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, de sa disponibilité à assurer la couverture médiatique de la 9e édition des Jeux de la Francophonie à Kinshasa.

Le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, s'est entretenu, le 27 juillet, à la Primature avec le président directeur général de TV5 Monde. Conduit par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, Yves Bigot est venu rassurer le chef du gouvernement de l'accompagnement et de la couverture médiatique de TV5 Monde durant les 9es Jeux de la Francophonie qui débutent ce 28 juillet.

Au sortir de l'audience, l'hôte du Premier ministre s'est expliqué en ces termes devant la presse : « Nous sommes venus dire au Premier ministre notre plaisir de revenir à Kinshasa. Nous étions déjà là au mois de janvier. Nous avons tourné trois émissions de notre magazine culturel au Musée national de la République démocratique du Congo (RDC). Mais là, bien sûr, nous sommes de retour pour les Jeux de la Francophonie. Nous assisterons demain à la cérémonie d'ouverture et puis nous diffuserons sur l'ensemble des chaînes de TV5 Monde, sur aussi nos réseaux sociaux, nos supports numériques, plus de 250 heures des épreuves à la fois culturelles et sportives de ces Jeux de la Francophonie. Donc, c'est auprès de 432 millions des foyers partout dans le monde, pour plus de 62 millions de téléspectateurs. On a transmis cette information au Premier ministre, notre plaisir de le rencontrer, d'être à Kinshasa, lui dire aussi l'excellence de notre collaboration avec la RTNC et la directrice Mme Sylvie Elenge. Les échanges qu'on a aussi de recevoir en stage à TV5 Monde un certain nombre des journalistes. La direction technique, nous aussi, de vous envoyer Jean-Pierre Vérine qui est là déjà depuis quelque temps à Kinshasa pour vous accompagner, notamment dans la captation des Jeux ».

Et Yves Bigot d'ajouter : « Et puis nous avons introduit l'idée que la RDC fasse partie d'une tontine de sept États africains qui pourraient rejoindre treize africains, avec le financement et la gouvernance de TV5 Monde dans les années à venir. Je pense que c'est une idée qui a été bien accueillie par le Premier ministre comme d'ailleurs par le ministre de la Communication qui a assisté à cet entretien ». Capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa abrite, du 28 juillet au 6 août, les 9es Jeux de la Francophonie. Plusieurs athlètes venus des États membres de l'OIF sont déjà arrivés à Kinshasa pour prendre part à ce grand événement sportif et culturel