Sénégal: Plus de sept milliards mis à la disposition des services financiers décentralisés entre janvier et juin 2023 (ministre)

Dakar — La ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Victorine Anquediche Ndeye, a déclaré, jeudi, que son département avait mis à la disposition des services financiers décentralisés (SFD) une enveloppe de plus de sept milliards de francs CFA au cours du premier semestre de l'année 2023.

»Une enveloppe de plus de sept milliards est mise à la disposition des services financiers décentralisés sur la période de janvier à juin 2023, par le ministère en charge de la Microfinance », a-t-elle déclaré en présidant la 27e édition de la réunion du comité national de coordination des activités de la microfinance (CNC).

Cette réunion est un « moment important » pour discuter des défis, des opportunités et des avancées de cette industrie vitale qui contribue au développement socio-économiques du pays, a-t-elle souligné.

Elle a rappelé que l'objectif général de la rencontre est de poursuivre et de renforcer la concertation entre les acteurs autour de questions centrales, comme celle consistant à installer le secrétariat permanent du CNC.

Selon la ministre, la microfinance joue un rôle crucial dans l'inclusion financière en offrant des services financiers accessibles aux populations à faible revenu et aux entrepreneurs de petite taille.

»Elle constitue un outil puissant pour réduire la pauvreté, créer des emplois, soutenir l'entreprenariat local et promouvoir l'autonomisation économique des femmes, mais surtout le potentiel entrepreneurial des jeunes », a salué Victorine Anquediche Ndeye.

Aujourd'hui, a-t-elle relevé, plus de quatre millions de comptes restent actifs et la microfinance touche 22 % de la population, avec plus de 511 milliards de francs CFA d'épargne et plus de 617 milliards de crédits accordés.

La »situation est satisfaisante », s'est réjouie la ministre, estimant que son département »peut faire beaucoup mieux » .

»Il nous faut nous réinventer pour répondre aux exigences nouvelles et aux nouveaux besoins d'une population plus vulnérable dans des moments de crises majeures que traverse notre pays face aux chocs exogènes liés à la pandémie de Covid-19 et la crise ukrainienne », a-t-elle dit.

Il est prévu, selon la ministre, »le renforcement de la synergie des acteurs de la microfinance : le gouvernement, les partenaires techniques et financiers et Institutions de microfinance, pour relever les défis ».

»Nous devons continuer à promouvoir la stabilité financière, l'inclusion et la transparence dans le secteur, mais il nous faut aussi adresser l'accès universel aux services financiers grâce à une meilleure perception du secteur », a-t-elle suggéré, estimant que cela passe nécessairement par une approche adaptée aux cibles, une meilleure gestion des risques et une gouvernance solide.