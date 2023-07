Congo-Brazzaville: Santé publique - 650 nouveau-nés à vacciner contre les hépatites virales

Le gouvernement congolais a annoncé le 27 juillet, à Brazzaville la vaccination gratuite contre les hépathites à tous les nouveau-nés sur l'ensemble du territoire national. L'objectif est de réduire le nombre de nouvelles contaminations des cas de cancer du foie.

La campagne de vaccination débute le 28 juillet dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre les hépatites virales, a déclaré le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, dans une déclaration. Cette journée est placée en 2023 sur le thème «Une vie, un foie ». Au total, 650 bébés bénéficieront de la vaccination.

« L'intervention est une initiative du gouvernement à travers les programmes nationaux de santé responsables des vaccinations avec le soutien des donateurs traditionnels et particuliers. Cette action sera durable et pérenne pour atteindre l'objectif d'élimination des hépatites d'ici à 2030 », a indiqué le ministre.

Au niveau national, la journée est célébrée sur la thématique « Ensemble contre les hépatites virales ». Le Congo est classé parmi les pays de forte prévalence bien que la plupart des études menées sur les hépatites virales soient parcellaires et concernent particulièrement certains groupes de population : les femmes enceintes, les donneurs de sang, les drépanocytaires, les populations autochtones, les militaires et les étudiants.

En milieu hospitalier, la mortalité imputable aux hépatites virales et leurs complications est estimée à 45%. La sensibilisation à ces maladies marque encore un début d'après l'enquête réalisée sur l'analyse situationnelle de la lutte contre les hépatites virales réalisée en 2022, par le programme national de lutte contre les hépatites.

Par ailleurs, il existe des hépatites virales A et E qui se transmettent par voie oro-fécale et les hépatites B et C par voie sanguine, sexuelle et surtout materno-foetale. Les hépatites B et C évoluent vers la chronicité, la cirrhose et le cancer de foie. « L'hépatite B est évitable par la vaccination. Ceci oblige une lutte holistique et multisectorielle, recommandée par l'approche une seule santé », a souligné le ministre Mokoki.

Dans le monde, les infections dues aux hépatites virales sont un véritable problème de santé publique. Elles sont responsables de plus de 1,4 million de décès par an à travers le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne meurt toutes les trente secondes suite à une hépatite virale. 354 millions de personnes étaient infectées par le virus de l'hépatite dont 294 millions par hépatite B, 58 millions par hépatite C et deux millions pour le reste des hépatites virales en 2022.

Par ailleurs, 80% des patients infectés par le virus de l'hépatite vivent en Afrique. L'hépatite virale est responsable de 125000 décès tous les ans en Afrique malgré la disponibilité des traitements.