Sénégal: Louga - Les meilleurs élèves du département récompensés

Louga — Le Conseil départemental de Louga (nord) a récompensé les soixante-douze meilleurs élèves du département dans le cadre de la première édition du concours de l'excellence organisée jeudi dans ses locaux, a constaté l'APS.

« Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le Conseil départemental parce que nous célébrons l'excellence car nous venons de primer les soixante-douze meilleurs élèves des établissements moyen et secondaire du département », a déclaré son président, Amadou Mberry Sylla.

Il a souligné que « chacun des lauréats a eu un ordinateur, une tablette, un sac et des livres notamment un livre qui retrace l'histoire du président Macky Sall ».

« Nous voulons que les élèves connaissent qui est le président Macky Sall pour qu'ils s'inspirent de lui, en vue d'honorer leurs parents et de servir leur pays », a expliqué M. Sylla.

Selon lui, « les enjeux du progrès requièrent qu'un plus grand nombre de jeunes sénégalais puisse maîtriser les savoirs et les savoir-faire scientifiques et technologiques ».

« On ne peut bâtir un pays sans assurer à sa jeunesse qui constitue le moteur du développement un triple plan politique, économique et social, une éducation de qualité », a-t-il fait valoir.

Il a rendu « un vibrant hommage à tous les enseignants, professeurs et personnel de direction », qui « plantent partout le drapeau du savoir et de la vertu », citant la regrettée romancière Mariama Ba.

M. Sylla a félicité « les lauréats et les a encouragé à persévérer dans l'excellence », en priant que « leur exemple de sérieux, d'abnégation et de foi au travail puisse inspirer durablement notre jeunesse afin que notre pays puisse disposer d'hommes et femmes capables de les propulser au-devant nations émergentes ».

« Cette initiative du président du Conseil départemental de fêter les jeunes élèves du département qui sont travailleurs est une chose à saluer et féliciter de passage », a salué l'adjoint au préfet de Louga, Cheikhou Seydi.

Il a également magnifié « le travail remarquable des enseignants qui accompagnent au quotidien leurs élèves dans leur quête du savoir, et les efforts qu'ils consentissent pour leur avenir et demandent aux lauréats de persévérer pour être primés l'année prochaine ».

L'adjoint au préfet a demandé au président du Conseil départemental de « célébrer ces enseignants l'année prochaine parce qu'ils le méritent amplement ».

Le secrétaire général de l'Inspection d'académie (IA), Lamine Fall, a déclaré que « cette première édition est une parfaite réussite, et c'est le lieu de remercier le président du Conseil départemental pour cette belle initiative ».

« C'est une première expérience qu'il faut perpétuer, et je souhaite véritablement que les autres départements s'inspirent de l'exemple du département de Louga pour fêter ses meilleurs élèves et ses meilleurs enseignants », a-t-il laissé entendre.