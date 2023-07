Congo-Brazzaville: Lutte contre la polio - Onze provinces concernées par la vaccination

Du 27 au 29 juillet, le ministère de la Santé, Hygiène et Prévention par le biais de son programme élargi de vaccination (PEV), en partenariat avec l'Unicef et l'OMS, organise la campagne de vaccination de riposte dans les provinces du bloc 1.

Le bloc1 comprend onze provinces Kongo central, Kinshasa, Kasaï, Kwilu, Equateur,Kwango, Mai-Ndombe,Mongala, Tshuapa, Nord-Ubangi et Sud-Ubangi. En prévision de cette campagne, le PEV a organisé récemment une journée d'information à l'intention des journalistes membres du Réseau des journalistes amis de l'enfant (RJAE) dans le but de susciter leur implication dans la réussite de cette campagne. À en croire la coordonnatrice nationale des centres des opérations d'urgence polio, Elisabeth Mukamba, le but de cette campagne est de renforcer l'immunité des enfants contre cette maladie invalidante.

Pour ce faire, les parents sont invités à faire vacciner gratuitement tous les enfants âgés de moins de 5 ans. Ceux- ci recevront deux gouttes de vaccin polio oral. Pour atteindre tous les enfants, Dr Elisabeth Mukamba a indiqué que la stratégie arrêtée est celle de porte à porte. "Les équipes de vaccinateurs passeront de porte à porte et dans les lieux publics pour vacciner gratuitement les enfants", a- t-elle expliqué tout en demandant aux parents de prendre toutes les dispositions pour permettre aux équipes de vacciner tous les enfants. " Si vous êtes absents de la maison, veuillez laisser les enfants sous la garde d'une personne âgée qui le fera vacciner. Car vacciner c'est aimer, vacciner c'est protéger", a-t-elle insisté. Tout en soulignant que le vaccin est sans danger, la coordinatrice nationale des centres des opérations d'urgence polio a rassuré que même si les enfants sont malades ou ont été vaccinés, ces derniers ne courent aucun risque à se faire vacciner durant cette campagne.

Appel à la mobilisation

La réussite de la campagne de vaccination implique toutes les forces vives . D'où l'appel à la mobilisation du Dr Elisabeth Mukamba. Aux leaders traditionnels et religieux, elle a sollicité leur accompagnement afin qu'ils puissent se documenter sur la lutte contre la polio et les campagnes en cours et faire vacciner publiquement les enfants de leurs familles et rassurer les parents que la vaccination est efficace et importante pour protéger les enfants de moins de 5 ans. S'adressant aux membres de la société civile, elle leur a demandé de diffuser les informations sur la campagne de vaccination au sein de leurs réseaux associatifs et communautaires et de mettre à la disposition des services de santé des volontaires pour renforcer la mobilisation communautaire.

Quant aux parlementaires, elle a plaidé pour leur soutien aux activités de vaccination, en octroyant un pourcentage du budget provincial au secteur de la santé lors de l'élaboration de la prochaine loi budgétaire ainsi que suivre l'exécution du budget alloué au secteur de la santé pour son utilisation efficiente. Rappelons qu'après la vaccination dans les onze provinces du bloc 1, il est prévu l'organisation de la même campagne dans les quinze provinces du pays constituant le bloc 2 du 10 au 12 août 2023. Les provinces concernées sont le Bas et Haut-Uélé, Ituri, Kasaï central, Kasaï-Oriental, Haut-Lomami, Lomami, Haut-Katanga, Lualaba, Maniema,Tanganyika, Nord et Sud-Kivu, Tshopo et Sankuru.